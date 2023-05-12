Науковці Університету Колорадо в США випробували спеціальний арахісовий пластир, який допоміг дітям старше чотирьох років із харчовою алергією знизити чутливість до арахісу.

Як стало відомо, пластир, який наклеюють на спину, містить антиген у вигляді арахісового білка, на який імунна система людей з алергією має надмірну реакцію, але в дуже низькій концентрації. Таким чином, через низькі дози антигену, імунна система вчиться його толерувати.

Підхід показав себе ефективним у дітей з алергією, старших за чотири роки, однак для менших пацієнтів подібного лікування не було.

Учені провели випробування пластиру на 362 дітях від одного до трьох років із підтвердженою алергією на арахіс. З них 118 увійшли до групи плацебо, отримавши пластир без активного компонента.

З’ясувалося, що рік щоденного використання пластиру зменшує чутливість до арахісу у 67% дітей. Якщо раніше їм достатньо було з’їсти понад 10 мг арахісового білка, щоб спричинити алергічну реакцію, то після року лікування для такого самого ефекту знадобилося вже 1000 мг.

Ті, у кого реакцію викликали менш як 10 мг білка, після курсу пластиру могли з’їсти понад 300 мг. Ці діти можуть спокійно з’їсти від одного до чотирьох бобів, що захистить їх від наслідків випадкового споживання арахісу, наприклад, у складі солодощів.

Щодо безпеки, то під час терапії анафілактичні реакції були відмічені у чотирьох дітей з групи арахісового пластиру. Але переважно вони були легкими і троє дітей не припинили участі у випробуванні, і подібних проявів у них більше не було.

Джерело: NEJM, nauka.ua