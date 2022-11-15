Подагра – воспалительное заболевание суставов вследствие накопления солей мочевой кислоты. Это патологическое состояние, возникающее при нездоровом несбалансированном питании и нарушении метаболизма, в частности висцеральном ожирении.

Традиционно лечение подагры тесно связано с диетами. В интернете можно найти много длинных перечней продуктов, блюд и напитков, которые запрещены пациентам с подагрой.

Действительно, таким людям нужно коренным образом менять свое питание. Прежде всего уменьшить употребление большого количества пуринов (органических веществ, наиболее присутствующих в мясе и субпродуктах), что приводит к образованию избыточного количества мочевой кислоты – одного из конечных продуктов метаболизма пуринов.

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Контроль уровня кислоты в крови необходим для предотвращения возникновения подагры и ее прогрессирования и обострения, а также уменьшает риск образования камней в почках.

Общие рекомендации

Изменяйте источники белка. Включайте в рацион не только мясо и морепродукты, имеющие большое содержание пурина, но и другие виды белков.

Употребляйте фрукты и овощи. В основном они имеют низкое содержание пуринов и не влияют на симптомы подагры.

Употребляйте злаки (кроме овса). Рис, макаронные изделия, хлеб и крупы показаны при подагре. Выбирайте цельные зерна, чтобы контролировать уровень сахара в крови.

Продукты, которые разрешены при подагре

Молоко. Ускоряет выведение мочевой кислоты с мочой, а также уменьшает воспалительную реакцию организма на кристаллы мочевой кислоты в суставах.

Вишня. Обладает противовоспалительными свойствами и помогает уменьшить уровень мочевой кислоты в организме.

Кофе. При ежедневном употреблении кофе замедляет превращение пурина в мочевую кислоту и ускоряет его выведение.

Вода. Люди, ежедневно выпивающие 5-8 стаканов воды, реже испытывают симптомы подагры. Почки используют воду для выведения мочевой кислоты с мочой. Вода также полезна здоровью почек. Нарушение их функции является одним из факторов, способствующих подагре.

Продукты, провоцирующие подагру

Сладкие напитки и сладости. Столовый сахар наполовину состоит из фруктозы, распадающейся на мочевую кислоту.

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Это концентрированная форма фруктозы. Сироп содержится во многих пищевых продуктах, особенно в сладких напитках.

Алкоголь. Препятствует почкам выводить мочевую кислоту, из-за чего она скапливается в организме.

Субпродукты. К ним относятся печень, желудок, мозги и почки.

Мясо дичи. Блюда из него являются одной из причин, почему подагру в средние века называли болезнью богатых.

Отдельные морепродукты, среди которых сельдь, гребешки, мидии, тунец, форель и пикша.

Красное мясо (говядина, баранина, свинина и бекон).

Индейка. Это постное мясо, содержащее много пуринов. Особо избегайте обработанной индейки.

Подливки и мясные соусы.

Дрожжи и дрожжевой экстракт.

Преимущества снижения пуринов

Снижение мочевой кислоты.

Снижение веса. Подагра в значительной степени связана с избыточным весом и производными метаболическими синдромами, как-то ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Питание может уступать фармакотерапии. Но изменения диеты оказывают значительное влияние на стабилизацию и снижение уровня мочевой кислоты и предотвращение предстоящих обострений подагры.

Для людей с гиперурикемией такое питание должно стать составной частью образа жизни. Возможно, придется отказаться от любимых блюд, сладостей и алкоголя. Это сложно, но с течением времени даст вам значительные преимущества.

Недостатки

Морепродукты, содержащие много пуринов, являются одними из важнейших источников жирных кислот Омега-3. При значительном ограничении потребления морепродуктов следует рассмотреть опцию с приемом диетических добавок из Омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами.

Источник: Олег Швец