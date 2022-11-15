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Дієта при подагрі: як зменшити симптоми хвороби

15 Листопада 2022, 14:56
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Олег Швець гастроентеролог, дієтолог
еда диета
Джерело: Depositphotos
Подагра – запальне захворювання суглобів внаслідок накопичення солей сечової кислоти. Це патологічний стан, що виникає при нездоровому незбалансованому харчуванні та порушенні метаболізму, зокрема, вісцеральному ожирінні.

Традиційно лікування подагри тісно пов’язане з дієтами. В інтернеті можна знайти багато довгих переліків продуктів, страв і напоїв, які заборонені пацієнтам з подагрою.

Дійсно, таким людям потрібно докорінно змінювати своє харчування. Насамперед зменшити вживання великої кількості пуринів (органічних речовин, які найбільш присутні у м’ясі та субпродуктах), що призводить до утворення надмірної кількості сечової кислоти – одного із кінцевих продуктів метаболізму пуринів.

Контроль рівня кислоти у крові необхідний для запобігання виникненню подагри та її прогресування і загострення, він також зменшує ризик утворення каменів у нирках.

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Загальні рекомендації

  • Змінюйте джерела білка. Включайте в раціон не тільки м’ясо та морепродукти, що мають більший вміст пуринів, а й інші види білків.
  • Ласуйте фруктами та овочами. Загалом вони мають низький вміст пуринів та не впливають на симптоми подагри.
  • Вживайте злаки (крім вівса). Рис, макаронні вироби, хліб і крупи показані при подагрі. Вибирайте цільні зерна, щоб контролювати рівень цукру в крові.

Продукти, дозволені при подагрі

  • Молоко. Прискорює виведення сечової кислоти з сечею, а також зменшує запальну реакцію організму на кристали сечової кислоти у суглобах.
  • Вишня. Має протизапальні властивості та допомагає зменшити рівень сечової кислоти в організмі.
  • Кава. При щоденному вживанні кава уповільнює перетворення пурину на сечову кислоту і прискорює швидкість її виведення.
  • Вода. Люди, які щодня випивають 5-8 склянок води, рідше відчувають симптоми подагри. Нирки використовують воду для виведення сечової кислоти з сечею. Вода також корисна для здоров’я нирок. Порушення їхньої функції є одним із факторів, що можуть сприяти подагрі.

Продукти, що провокують подагру

  • Солодкі напої та солодощі. Столовий цукор наполовину складається з фруктози, яка розпадається на сечову кислоту.
  • Кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози. Це концентрована форма фруктози. Сироп міститься в багатьох харчових продуктах та особливо в солодких напоях.
  • Алкоголь. Перешкоджає ниркам виводити сечову кислоту, через що вона накопичується в організмі.
  • Субпродукти. До них відносяться печінка, шлунки, мізки та нирки.
  • М’ясо дичини. Страви з нього є однією з причин, чому подагру в середні віки називали хворобою багатих.
  • Окремі морепродукти, серед яких оселедець, гребінці, мідії, тріска, тунець, форель і пікша.
  • Червоне м’ясо (яловичина, баранина, свинина та бекон).
  • Індичка. Це пісне м’ясо, що містить багато пуринів. Особливо уникайте обробленої індички.
  • Підливи та м’ясні соуси.
  • Дріжджі та дріжджовий екстракт.

Переваги зниження пуринів

  • Зниження сечової кислоти.
  • Зниження ваги. Подагра значною мірою пов’язана із надмірною вагою та похідними метаболічними синдромами, як-от ожиріння, діабет і серцево-судинні захворювання.

Харчування може поступатися фармакотерапії. Але зміни дієти мають значний вплив на стабілізацію та зниження рівня сечової кислоти та запобігання майбутнім загостренням подагри.

Для людей з гіперурикемією таке харчування має стати складовою способу життя. Можливо, доведеться відмовитися від улюблених страв, солодощів та алкоголю. Це складно, але з часом дасть вам значні переваги.

Недоліки 

Морепродукти, що містять багато пуринів, є одними з найважливіших джерел Омега-3 жирних кислот. При значному обмеженні споживання морепродуктів варто розглянути опцію з прийомом дієтичних добавок з Омега-3 поліненасиченими жирними кислотами.

Джерело: Олег Швець

 

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