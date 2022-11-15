Традиційно лікування подагри тісно пов’язане з дієтами. В інтернеті можна знайти багато довгих переліків продуктів, страв і напоїв, які заборонені пацієнтам з подагрою.

Дійсно, таким людям потрібно докорінно змінювати своє харчування. Насамперед зменшити вживання великої кількості пуринів (органічних речовин, які найбільш присутні у м’ясі та субпродуктах), що призводить до утворення надмірної кількості сечової кислоти – одного із кінцевих продуктів метаболізму пуринів.

Контроль рівня кислоти у крові необхідний для запобігання виникненню подагри та її прогресування і загострення, він також зменшує ризик утворення каменів у нирках.

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Загальні рекомендації

Змінюйте джерела білка. Включайте в раціон не тільки м’ясо та морепродукти, що мають більший вміст пуринів, а й інші види білків.

Ласуйте фруктами та овочами. Загалом вони мають низький вміст пуринів та не впливають на симптоми подагри.

Вживайте злаки (крім вівса). Рис, макаронні вироби, хліб і крупи показані при подагрі. Вибирайте цільні зерна, щоб контролювати рівень цукру в крові.

Продукти, дозволені при подагрі

Молоко. Прискорює виведення сечової кислоти з сечею, а також зменшує запальну реакцію організму на кристали сечової кислоти у суглобах.

Прискорює виведення сечової кислоти з сечею, а також зменшує запальну реакцію організму на кристали сечової кислоти у суглобах. Вишня. Має протизапальні властивості та допомагає зменшити рівень сечової кислоти в організмі.

Має протизапальні властивості та допомагає зменшити рівень сечової кислоти в організмі. Кава. При щоденному вживанні кава уповільнює перетворення пурину на сечову кислоту і прискорює швидкість її виведення.

При щоденному вживанні кава уповільнює перетворення пурину на сечову кислоту і прискорює швидкість її виведення. Вода. Люди, які щодня випивають 5-8 склянок води, рідше відчувають симптоми подагри. Нирки використовують воду для виведення сечової кислоти з сечею. Вода також корисна для здоров’я нирок. Порушення їхньої функції є одним із факторів, що можуть сприяти подагрі.

Продукти, що провокують подагру

Солодкі напої та солодощі. Столовий цукор наполовину складається з фруктози, яка розпадається на сечову кислоту.

Кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози. Це концентрована форма фруктози. Сироп міститься в багатьох харчових продуктах та особливо в солодких напоях.

Алкоголь. Перешкоджає ниркам виводити сечову кислоту, через що вона накопичується в організмі.

Субпродукти. До них відносяться печінка, шлунки, мізки та нирки.

М’ясо дичини. Страви з нього є однією з причин, чому подагру в середні віки називали хворобою багатих.

Окремі морепродукти, серед яких оселедець, гребінці, мідії, тріска, тунець, форель і пікша.

Червоне м’ясо (яловичина, баранина, свинина та бекон).

Індичка. Це пісне м’ясо, що містить багато пуринів. Особливо уникайте обробленої індички.

Підливи та м’ясні соуси.

Дріжджі та дріжджовий екстракт.

Переваги зниження пуринів

Зниження сечової кислоти.

Зниження ваги. Подагра значною мірою пов’язана із надмірною вагою та похідними метаболічними синдромами, як-от ожиріння, діабет і серцево-судинні захворювання.

Харчування може поступатися фармакотерапії. Але зміни дієти мають значний вплив на стабілізацію та зниження рівня сечової кислоти та запобігання майбутнім загостренням подагри.

Для людей з гіперурикемією таке харчування має стати складовою способу життя. Можливо, доведеться відмовитися від улюблених страв, солодощів та алкоголю. Це складно, але з часом дасть вам значні переваги.

Недоліки

Морепродукти, що містять багато пуринів, є одними з найважливіших джерел Омега-3 жирних кислот. При значному обмеженні споживання морепродуктів варто розглянути опцію з прийомом дієтичних добавок з Омега-3 поліненасиченими жирними кислотами.

Джерело: Олег Швець