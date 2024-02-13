Миллионы людей по всему миру делают тесты ДНК, чтобы узнать, как гены влияют на их здоровье, питание, физическую форму и риск травм. Однако ученые сомневаются в эффективности такого метода.
За последние годы наблюдается резкий рост глобального рынка генетических тестов для потребителей.
Правдивы ли ДНК-тесты
Несмотря на успешные случаи работы генетических тестов, существуют сомнения относительно их эффективности.
— Нет сомнения, что гены имеют значение, но вопрос в том, насколько, — отметил Тимоти Колфилд.
Доктор Тимоти Колфилд из Альбертского университета утверждает, что прогресс не был существенным со времен обнаружения генов BRCA1 и BRCA2 — с 1990-х годов.
Другие исследователи указывают на проблему нечеткости и стандартности советов, которые предоставляют компании на основе результатов генетических тестов.
Специалисты сомневаются относительно научной обоснованности и прорывных открытий в этой сфере.
— Часто эти тесты базируются на ассоциациях, а не на рандомизированных контролируемых исследованиях, которые ищут причинно-следственный эффект. — сказал доктор Дилан Маккей.
Кто использует тесты ДНК
Несмотря на сомнения экспертов, спрос растет.
Некоторые считают ДНК-тесты полезными, в частности фитнес-тренер Девин Майер использует их для улучшения тренировок клиентов.