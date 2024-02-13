Миллионы людей по всему миру делают тесты ДНК, чтобы узнать, как гены влияют на их здоровье, питание, физическую форму и риск травм. Однако ученые сомневаются в эффективности такого метода.

За последние годы наблюдается резкий рост глобального рынка генетических тестов для потребителей.

Правдивы ли ДНК-тесты

Несмотря на успешные случаи работы генетических тестов, существуют сомнения относительно их эффективности.

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— Нет сомнения, что гены имеют значение, но вопрос в том, насколько, — отметил Тимоти Колфилд.

Доктор Тимоти Колфилд из Альбертского университета утверждает, что прогресс не был существенным со времен обнаружения генов BRCA1 и BRCA2 — с 1990-х годов.

Другие исследователи указывают на проблему нечеткости и стандартности советов, которые предоставляют компании на основе результатов генетических тестов.

Специалисты сомневаются относительно научной обоснованности и прорывных открытий в этой сфере.

— Часто эти тесты базируются на ассоциациях, а не на рандомизированных контролируемых исследованиях, которые ищут причинно-следственный эффект. — сказал доктор Дилан Маккей.

Кто использует тесты ДНК

Несмотря на сомнения экспертов, спрос растет.

Некоторые считают ДНК-тесты полезными, в частности фитнес-тренер Девин Майер использует их для улучшения тренировок клиентов.