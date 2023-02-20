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На пороге нового лечения онкологии: ученые раскрыли роль ДНК в возникновении рака

20 февраля 2023, 11:34
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
онкология
Источник: Pixabay

Команда ученых Стэндфордского университета в Калифорнии в ходе исследования поняла, как внехромосомная ДНК действует на гены, вызывающие рак, и рассматривает это как прорыв, который может привести к новым методам лечения.

По словам ученых, они определили, что микроскопические фрагменты ДНК   помогают опухолям приобретать устойчивость к противораковым препаратам.

— Открытие того, как эти фрагменты ДНК ведут себя внутри нашего тела, меняет правила игры, — сказал один из руководителей программы профессор Пол Мишель.

По его словам, эти микроагенты несут ответственность за большое количество более поздних и наиболее серьезных видов рака, поражающих людей сегодня. 

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— Если мы сможем заблокировать их деятельность, то сможем заблокировать распространение этих видов рака, — отметил профессор.

По словам ученых, состоящие из крошечных петель ДНК, эти генетические злодеи выживают за пределами хромосом, которые являются основными хранилищами генетического материала в наших клетках.

Существование этих микроединиц было обнаружено много лет назад, но их значение при раке стало известно только сейчас.

В последние годы ученые показали, что опухоли возникают из-за того, что нормальные гены в клетке выходят из строя и заставляют эту клетку неконтролируемо делиться. Так возникает опухоль. Эти гены известны как онкогены, и на них может быть направлен ряд лекарств и методов лечения.

Однако, по словам Мишеля, через некоторое время часто появляется устойчивость к этим лекарствам или методам лечения, и это позволяет раку вернуться. 

— Теперь мы обнаружили, что при некоторых наиболее агрессивных формах рака онкогены находятся не там, где мы думали. На самом деле они находятся на внехромосомной ДНК, — объяснил ученый.

По словам исследователей, ключевым моментом является то, что как только будет найдена причина проблемы, станет возможным разработать и опробовать всевозможные лекарства и методы для ее решения.

Источник
The Guardian
Теги
Лечение рака Наукові дослідження Онкология
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