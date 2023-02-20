Команда вчених Стенфордського університету в Каліфорнії під час дослідження зрозуміла, як позахромосомна ДНК діє на гени, що викликають рак, і розглядає це як прорив, який може привести до нових методів лікування.

За словами вчених, вони визначили, що мікроскопічні фрагменти ДНК допомагають пухлинам набувати стійкість до протиракових препаратів.

– Відкриття того, як ці фрагменти ДНК поводяться всередині нашого тіла, змінює правила гри, — сказав один з керівників програми професор Пол Мішель.

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За його словами, ці мікроагенти відповідають за велику кількість пізніших і найсерйозніших видів раку, які вражають людей сьогодні.

– Якщо ми зможемо заблокувати їхню діяльність, то зможемо заблокувати поширення цих видів раку, – зазначив професор.

За словами вчених, ДНК, що складаються з крихітних петель, ці генетичні лиходії виживають за межами хромосом, які є основними сховищами генетичного матеріалу в наших клітинах.

Існування цих мікроодиниць було виявлено багато років тому, але їхнє значення при раку стало відомо тільки зараз.

В останні роки вчені показали, що пухлини виникають через те, що нормальні гени в клітині виходять з ладу і змушують цю клітину неконтрольовано ділитися. Так виникає пухлина. Ці гени відомі як онкогени, і на них може бути спрямована низка ліків і методів лікування.

Однак, за словами Мішеля, через деякий час часто з’являється стійкість до цих ліків або методів лікування, і це дозволяє раку повернутися.

– Тепер ми виявили, що при деяких найбільш агресивних формах раку онкогени знаходяться не там, де ми думали. Насправді вони знаходяться на позахромосомній ДНК, – пояснив учений.

За словами дослідників, ключовим моментом є те, що як тільки буде знайдена причина проблеми, стане можливим розробити і випробувати всілякі ліки і методи для її вирішення.