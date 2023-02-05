Команда вчених Міланського університету під час дослідження з’ясувала, як можна впливати на механізм поширення клітин раку, зокрема, в разі онкології молочної залози.

– Подібно до зграї птахів або риб, ракові клітини мігрують, рухаючись в унісон, як єдине ціле. Але раптом вони діють, як рідина. Саме тому рак молочної залози набуває здатності поширюватися в організмі, – говорить керівник дослідження Джорджіо Скіта.

За його словами, це – фундаментальні результати, які можуть здатися дуже далеким від того, що потрібно лікарям і пацієнтам для лікування хвороби, але вони розкривають можливе слабке місце онкологічної пухлини.

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Зараз дивляться Як пояснює Джорджо, завдання вчених полягає в тому, щоб зрозуміти переваги і недоліки здатності ракових клітин переходити з одного фізичного стану в інший, тобто з твердого в рідкий. – Ми намагаємося зрозуміти хімічні, біологічні та фізичні закони, що регулюють міграції ракових клітин, – зазначає вчений. За його словами, деякі ракові клітини руйнуються через сильні механічні навантаження. Це дуже сильний запальний сигнал, потенційно здатний активувати вроджену імунну систему. Тому, каже вчений, можна використовувати цей ефект для посилення імунотерапії. Адже рак молочної залози мало реагує на імунотерапію, тому його називають “холодною” пухлиною. Але тепер з’явилося розуміння, як перетворити її на “гарячу”, тобто в таку, яка піддається лікуванню. Джерело: la Repubblica

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