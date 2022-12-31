Вчені з Нідерландського інституту раку під час дослідження випадково виявили в людському тілі раніше невідомі органи – тубаріальні слинні залози.

Повідомляється, що онкологи, щоб дізнатися більше про рак голови і шиї, використовували сканування з радіоактивною глюкозою, яка підсвічувала певні ділянки тіла.

– У міру того, як команда сканувала 100 пацієнтів, вони знову і знову виявляли одні й ті самі дві ділянки голови, – пишуть дослідники.

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За їхніми словами, з’ясувалося, що вони знайшли набір слинних залоз, розташованих в задній частині носоглотки (верхній частині глотки за носом). Команда назвала пару органів “тубаріальними залозами“.

Автори дослідження пояснили, що у людей є три набори великих слинних залоз, але в носоглотці їх не виявляли. Вважалося, що єдині слинні або слизові залози в носоглотці мікроскопічно малі і рівномірно розподілені по всій слизовій.

Завдяки виявленню цих залоз онкологи тепер знають, що не варто опромінювати цю частину тіла, щоб уникнути ускладнень.

Джерело: Рortaltele