Ученые из Нидерландского института рака в ходе исследования случайно обнаружили в человеческом теле ранее неизвестные органы – тубариальные слюнные железы.

Сообщается, что онкологи, чтобы узнать больше о раке головы и шеи, использовали сканирование с радиоактивной глюкозой, которая подсвечивала определенные участки тела.

— По мере того, как команда сканировала 100 пациентов, они снова и снова обнаруживали одни и те же две области головы, — пишут исследователи.

По их словам, выяснилось, что они нашли набор слюнных желез, расположенных в задней части носоглотки (верхней части глотки за носом). Команда назвала пару органов “тубариальными железами“.

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Авторы исследования объяснили, что у людей есть три набора больших слюнных желез, но в носоглотке их не обнаруживали. Считалось, что единственные слюнные или слизистые железы в носоглотке микроскопически малы и равномерно распределены по всей слизистой.

Благодаря выявлению этих желез онкологи теперь знают, что не следует облучать эту часть тела во избежание осложнений.

Источник: Рortaltele