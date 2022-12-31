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Проводили исследование и случайно обнаружили новый орган в теле человека

31 декабря 2022, 12:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ученый
Источник: Dreamstime

Ученые из Нидерландского института рака в ходе исследования случайно обнаружили в человеческом теле ранее неизвестные органы – тубариальные слюнные железы. 

Сообщается, что онкологи, чтобы узнать больше о раке головы и шеи, использовали сканирование с радиоактивной глюкозой, которая подсвечивала определенные участки тела. 

По мере того, как команда сканировала 100 пациентов, они снова и снова обнаруживали одни и те же две области головы, — пишут исследователи.

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По их словам, выяснилось, что они нашли набор слюнных желез, расположенных в задней части носоглотки (верхней части глотки за носом). Команда назвала пару органов “тубариальными железами“.

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Авторы исследования объяснили, что у людей есть три набора больших слюнных желез, но в носоглотке их не обнаруживали. Считалось, что единственные слюнные или слизистые железы в носоглотке микроскопически малы и равномерно распределены по всей слизистой.

Благодаря выявлению этих желез онкологи теперь знают, что не следует облучать эту часть тела во избежание осложнений.

Источник: Рortaltele

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