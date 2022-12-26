Эксперты факультета фармации и фармацевтических наук Университета Альберты в Канаде рассказали, как влияет на здоровье длительных прием обезболивающих препаратов, наиболее популярными из который являются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС).

Отмечается, что безопасный период приема НПВС — от 7 до 15 дней. Но бывают ситуации, когда принимать их приходится гораздо дольше. Если, к примеру, речь идет о пациентах с заболеваниями суставов и позвоночника, которые вынуждены принимать обезболивающие препараты годами.

— Длительным употреблением считается 12-18 месяцев применения НПВС в стандартных дозах, когда возрастает риск развития побочных эффектов, а в некоторых случаях даже заболеваний, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что длительное применение НПВС связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе у здоровых людей. Речь идет об инфаркте миокарда и инсульте, сердечной недостаточности, повышении давления, фибрилляции предсердий и тромбоза.

Сообщается, что в 2013 году был проведен обширный анализ 300 тыс. пациентов. Через год ученые пришли к выводу, что риск сердечно-сосудистых проблем увеличился у тех, кто принимал высокие дозы наканифолена и ибупрофена.

Как отмечают эксперты, более очевидный эффект от длительного приема НПВС – желудочно-кишечное расстройство, развитие гастрита или язвенной болезни, а иногда даже кровотечения. Самая частая жалоба после длительного приема НПВС – боль в желудке, на втором месте – изжога.

Сообщается, что риск повышается после месяца приема НПВС. Особенно это опасно для пожилых людей: для них вероятность столкнуться с гастритом или язвой выше в 3-5 раз.

Еще одно осложнение от длительного приема НПВС – снижение функции почек, иногда с развитием ОПН, когда почки перестают работать совсем, предупреждают эксперты.

Источник: ualberta