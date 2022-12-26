Експерти факультету фармації та фармацевтичних наук Університету Альберти в Канаді розповіли, як впливає на здоров’я тривалих прийом знеболювальних препаратів, найбільш популярними з який є нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ).

Відзначається, що безпечний період прийому НПЗЗ – від 7 до 15 днів. Але бувають ситуації, коли приймати їх доводиться набагато довше. Якщо, наприклад, йдеться про пацієнтів із захворюваннями суглобів і хребта, які змушені приймати знеболювальні препарати роками.

– Тривалим вживанням вважається 12-18 місяців застосування НПЗЗ у стандартних дозах, коли зростає ризик розвитку побічних ефектів, а в деяких випадках навіть захворювань, – йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що тривале застосування НПЗЗ пов’язане з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, в тому числі у здорових людей. Йдеться про інфаркт міокарда та інсульт, серцеву недостатність, підвищення тиску, фібриляцію передсердь та тромбоз.

Повідомляється, що в 2013 році був проведений великий аналіз 300 тис. пацієнтів. Через рік вчені дійшли висновку, що ризик серцево-судинних проблем збільшився у тих, хто приймав високі дози наканіфолену та ібупрофену.

Як відзначають експерти, більш очевидний ефект від тривалого прийому НПЗЗ – шлунково-кишковий розлад, розвиток гастриту або виразкової хвороби, а іноді навіть кровотечі. Найчастіша скарга після тривалого прийому НПЗЗ – біль у шлунку, на другому місці – печія

Повідомляється, що ризик підвищується після місяця прийому НПЗЗ. Особливо це небезпечно для літніх людей: для них ймовірність зіткнутися з гастритом або виразкою вище в 3-5 разів.

Ще одне ускладнення від тривалого прийому НПЗЗ – зниження функції нирок, іноді з розвитком ОПН, коли нирки перестають працювати зовсім, попереджають експерти.

Джерело: ualberta