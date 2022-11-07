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Пацієнти після серцево-легеневої реанімації пам’ятають досвід смерті — дослідження

7 Листопада 2022, 15:07
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Нове дослідження американських вчених показало, що кожен п’ятий пацієнт, який пережив серцево-легеневу реанімацію (СЛР) після зупинки серця, може описати усвідомлені переживання смерті.

В науковій роботі під керівництвом вчених з Медичної школи Гроссмана при Нью-Йоркському університеті взяли участь 567 чоловіків і жінок, у яких зупинилося серцебиття під час госпіталізації і які пройшли серцево-легеневу реанімацію.

Ті, хто вижив, повідомили про унікальний усвідомлений досвід, включаючи відчуття відокремленості від тіла, спостереження за подіями без болю чи страждань, а також змістовну оцінку життя, включаючи їхні дії, наміри та думки щодо інших.

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Дослідники виявили, що ці переживання смерті відрізняються від галюцинацій, марення, снів, викликаних серцево-легеневою реанімацією.

– Ці спогади можуть бути ознаками так званого навколосмертного досвіду, і ми вперше зафіксували їх у великому дослідженні, — зазначив лікар інтенсивної терапії Сем Парніа.

За його словами, результати свідчать про те, що перебуваючи на межі смерті або в комі люди переживають унікальний внутрішній усвідомлений досвід. Ці переживання не можна вважати прийомом хворого або вмираючого мозку на межі смерті, впевнені дослідники.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження Смерть
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