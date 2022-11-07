Історію хлопця, якого оперують наразі в Дніпрі розповів гендиректор обласної лікарні Мечникова Сергій Риженко.
За словами медиків, постраждалого звуть Іван. Він потрапив під мінометний вогонь і в результаті вибуху міни втратив ноги.
Наразі медики намагаються стабілізувати стан потерпілого, бо в того важкі поранення.
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Навіть лікарі, що бачили все, не справляються з емоціями. Найсильніші стають вразливими, коли бачать, як згорає людське тіло.
– Жахливо! Івану не пощастило, він потрапив під розрив міни. Він втратив ноги. Ми робимо все, щоб не відпустити його на той світ. Боже, допоможи йому, – зазначив Риженко.
Сергій Риженко виклав кадри з операції. На відео можна побачити, як з живої тканини йде дим. Це вражає.
Джерело: Сергій Риженко