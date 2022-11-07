Історію хлопця, якого оперують наразі в Дніпрі розповів гендиректор обласної лікарні Мечникова Сергій Риженко.

За словами медиків, постраждалого звуть Іван. Він потрапив під мінометний вогонь і в результаті вибуху міни втратив ноги.

Наразі медики намагаються стабілізувати стан потерпілого, бо в того важкі поранення.

Зараз дивляться

Навіть лікарі, що бачили все, не справляються з емоціями. Найсильніші стають вразливими, коли бачать, як згорає людське тіло.