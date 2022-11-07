Новое исследование американских ученых показало, что каждый пятый человек, переживший сердечно-легочную реанимацию (СЛР) после остановки сердца, может описать осознанные переживания смерти.

В научной работе под руководством ученых из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете приняли участие 567 мужчин и женщин, у которых остановилось сердцебиение во время госпитализации и которые прошли сердечно-легочную реанимацию.

Выжившие сообщили об уникальных осознанных переживаниях, включая ощущение отделения от тела, наблюдение за событиями без боли или страданий, а также осмысленную оценку жизни, в том числе своих действий, намерений и мыслей по отношению к другим.

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Исследователи обнаружили, что эти переживания смерти отличаются от галлюцинаций, бреда, снов, вызванных сердечно-легочной реанимацией.

— Эти воспоминания могут быть признаками так называемого околосмертного опыта, и мы впервые зафиксировали их в большом исследовании, — отметил врач интенсивной терапии Сэм Парниа.

По его словам, результаты свидетельствуют о том, что находясь на грани смерти или в коме люди переживают уникальный внутренний осознанный опыт. Эти переживания нельзя считать уловкой больного или умирающего мозга на грани смерти, уверены исследователи.