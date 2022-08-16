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Одна смерть спасла четыре жизни: во Львове сделали пересадку сразу четырех органов

16 августа 2022, 17:31
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики

Львовские медики сделали сразу четыре пересадки органов — сердца, печени и двух почек, — после трагической гибели 29-летнего мужчины в ДТП. Память донора почтили “коридором благодарности”.

Об этом сотрудники Первого медицинского объединения Львова написали на своей странице в Facebook.

— Здоровое сердце забилось в груди 33-летнего Василия из Николаева, что на Львовщине. В прошлом году его собственный орган вывел из строя обширный инфаркт, который спровоцировал ишемическую кардиомиопатию, — написали медики.

По их словам, сердце Василия больше не могло нормально перекачивать кровь и даже подъем по лестнице на второй этаж был для мужчины настоящим испытанием. Единственным шансом жить была трансплантация.

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Сообщается, что операция была проведена в Центре сердца и сосудов больницы Святого Пантелеймона, куда орган перевезли на реанимобиле сразу после изъятия.

В этой же больнице здоровую печень получила 62-летняя женщина с циррозом. Она из Закарпатья. Болела два года. Во время трансплантации за операционным столом стояли вместе львовские и киевские, из столичной Феофании, хирурги.

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Что же касается почек, то одну пересадили 30-летнему мужчине из Львовщины, который ждал эту операцию семь лет. Это была первая такого рода трансплантация в больнице Святого Луки, где отныне это направление будет развиваться.

Другую почку пересадили 12-летнему мальчику, который три года находился на заместительной почечной терапии. Операцию выполнили в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре.

Сообщается, что все пациенты уже переведены из реанимаций в палаты и чувствуют себя хорошо.

Источник: Первое МО Львов

Теги
донор Львов Медики Смерть трансплантація органів
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