Львівські медики зробили відразу чотири пересадки органів – серця, печінки і двох нирок, – після трагічної загибелі 29-річного чоловіка в ДТП. Пам’ять донора вшанували “коридором подяки”.

Про це співробітники Першого медичного об’єднання Львова написали на своїй сторінці у Facebook.

– Здорове серце забилося в грудях 33-річного Василя з Миколаєва, що на Львівщині. Минулого року його власний орган вивів з ладу обширний інфаркт, який спровокував ішемічну кардіоміопатію, – написали медики.

За їхніми словами, серце Василя більше не могло нормально перекачувати кров і навіть підйом по сходах на другий поверх був для чоловіка справжнім випробуванням. Єдиним шансом жити була трансплантація.

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Повідомляється, що операція була проведена в Центрі серця і судин лікарні Святого Пантелеймона, куди орган перевезли на реанімобілі відразу після вилучення.

У цій же лікарні здорову печінку отримала 62-річна жінка з цирозом. Вона із Закарпаття. Хворіла два роки. Під час трансплантації за операційним столом стояли разом львівські та київські, зі столичної Феофанії, хірурги.

Що ж до нирок, то одну пересадили 30-річному чоловікові зі Львівщини, який чекав на цю операцію сім років. Це була перша такого роду трансплантація в лікарні Святого Луки, де відтепер цей напрямок буде розвиватися.

Іншу нирку пересадили 12-річному хлопчику, який три роки перебував на замісній нирковій терапії. Операцію виконали в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі.

Повідомляється, що всі пацієнти вже переведені з реанімацій в палати і почуваються добре.

Джерело: Перше МО Львів