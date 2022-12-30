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Залежність від соцмереж посилює перебіг депресії — дослідження

30 Грудня 2022, 11:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Команда психологів Університету Монаша в Малайзії під час дослідження з’ясувала, що залежність від соціальних мереж погіршує стан людей, які страждають на депресію.

Повідомляється, що вчені провели спостереження серед користувачів Facebook з діагностованою депресією. 250 учасників пройшли два опитування з інтервалом в шість місяців, які дали змогу оцінити ступінь емоційної залежності від соцмережі.

Зазначається, що учасники також пройшли тестування на рівень самокритики і залежність від думки оточення.

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З’ясувалося, що у людей із залежністю від соціальних мереж рівні самокритики і залежності від чужої думки вищі за середні. Ці чинники вплинули на розвиток депресії, наголосили психологи.

Дослідники зазначили, що користування соціальними мережами стимулює людей активно реагувати на оновлення в стрічці: таким чином користувачі хочуть домогтися від близьких схвалення і прийняття.

За словами вчених, це посилює залежність від оточення, підриває самооцінку і згодом змушує глибше занурюватися в депресію.

Джерело: Sciencedirect

Теги
Депресія Наукові дослідження Соціальні мережі
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