Команда психологов Университета Монаша в Малайзии в ходе исследования выяснила, что зависимость от социальных сетей усугубляет состояние людей, которые страдают от депрессии.

Сообщается, что ученые провели наблюдение среди пользователей Facebook с диагностированной депрессией. 250 участников прошли два опроса с интервалом в шесть месяцев, которые позволили оценить степень эмоциональной зависимости от соцсети.

Отмечается, что участники также прошли тестирование на уровень самокритики и зависимость от мнения окружающих.

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Выяснилось, что у людей с зависимостью от социальных сетей уровень самокритики и зависимости от чужого мнения выше среднего. Эти факторы повлияли на развитие депрессии, подчеркнули психологи.

Исследователи отметили, что пользование социальными сетями стимулирует людей активно реагировать на обновления в ленте: таким образом пользователи хотят добиться от близких одобрения и принятия.

По словам ученых, это усиливает зависимость от окружающих, подрывает самооценку и впоследствии заставляет глубже погружаться в депрессию.

Источник: Sciencedirect