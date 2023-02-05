Команда ученых Миланского университета в ходе исследования выяснила, как можно воздействовать на механизм распространения клеток рака, в частности, в случае онкологии молочной железы.

— Подобно стае птиц или рыб, раковые клетки мигрируют, двигаясь в унисон, как единое целое. Но вдруг они действуют, как жидкость. Именно поэтому рак молочной железы приобретает способность распространяться в организме, — говорит руководитель исследования Джорджио Скита.

По его словам, это — фундаментальные результаты, которые могут показаться очень далеким от того, что требуется врачам и пациентам для лечения болезни, но они раскрывают возможное слабое место онкологической опухоли.

Сейчас смотрят Как объясняет Джорджио, задача ученых состоит в том, чтобы понять преимущества и недостатки способности раковых клеток переходить из одного физического состояния в другое, то есть из твердого в жидкое. — Мы пытаемся понять химические, биологические и физические законы, регулирующие миграции раковых клеток, — отмечает ученый. По его словам, некоторые раковые клетки разрушаются из-за сильных механических нагрузок. Это очень сильный воспалительный сигнал, потенциально способный активировать врожденную иммунную систему. Поэтому, говорит ученый, можно использовать этот эффект для усиления иммунотерапии. Ведь рак молочной железы мало реагирует на иммунотерапию, поэтому его называют “холодной” опухолью. Но теперь появилось понимание, как превратить ее в “горячую”, то есть в такую, которая поддается лечению. Источник: la Repubblica

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