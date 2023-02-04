4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. Знаете ли вы, что большинство форм этого заболевания имеют хороший прогноз лечения при обнаружении на ранней стадии. Например, рак молочной железы на I стадии излечим у 95% женщин.

В Украине же каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на ІІІ-ІV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. У мужчин схожая ситуация: в 21% случаев рак простаты обнаруживают уже на стадиях, когда появляются метастазы.

Национальный институт рака напоминает, какие обследования и как часто следует проходить, чтобы сохранить свое здоровье.

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Все обследования, о которых пойдет речь, оплачиваются больницам из государственных средств за счет Программы медицинских гарантий, поэтому для пациента являются бесплатными.

Проконсультируйтесь со своим врачом о возможности пройти их. Кроме того, если вы заметили какие-либо изменения в здоровье, немедленно обратитесь к своему семейному врачу или терапевту. Он направит вас на соответствующие обследования или узкого специалиста.

Женщины: какие обследования и в каком возрасте необходимы

Клиническое обследование грудных желез:

20-29 лет — раз в год

30-39 лет — раз в год

40-49 лет — раз в год

50+ — раз в год

Маммография:

40-49 лет – раз в два года

50+ — раз в два года

Цитологическая диагностика ПАП-ТЕСТ:

20-29 лет – раз в три года (с 21 года)

30-39 лет — раз в пять лет

40-49 — раз в пять лет

Тест на вирус папилломы человека:

30-39 лет — раз в пять лет

40-49 — раз в пять лет

Колоноскопия:

50+ – раз в пять лет.

После 60 лет на обследование направляет семейный врач, если есть жалобы, изменения в здоровье и т.д.

Мужчины: какие обследования и в каком возрасте необходимы

Обзор уролога. После которого врач может назначить анализ на ПАП и простат-специфический антиген:

40-49 лет – раз в год

50+ — раз в год

Колоноскопия

50+ — раз в год.

После 60 лет на обследование направляет семейный врач, если есть жалобы, изменения в здоровье и т.д.