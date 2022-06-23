Недавнее исследование, проведенное Cancer Research UK и Национальным институтом рака, выявило 11 различных симптомов рака легких. Больше половины из них могут появиться за шесть месяцев до постановки диагноза.

Рак легких является одним из четырех наиболее распространенных видов рака в Великобритании наряду с раком молочной железы, кишечника и простаты. Учитывая низкий процент выживаемости при этом виде онкологии, важно знать симптомы ее проявления, чтобы начать лечение как можно раньше.

По данным Cancer Research UK, только 10% больных раком легких выживают в течение 10 и более лет после постановки диагноза. Несмотря на то, что эта статистика выглядит трагично, почти 80% диагнозов рака легких можно предотвратить.

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Кроме того, чем раньше рак легкого обнаружен, тем больше вероятность того, что пациент проживет 10 или более лет. Знание симптомов тогда является ключевым.

Симптомы рака легких:

кровохарканье;

кашель;

хрипы в груди и свистящее дыхание;

лимфаденопатия;

боль в костях;

потеря веса;

усталость;

боль в спине;

одышка;

боль в груди.

Было обнаружено, что некоторые из этих симптомов — кашель, хрипы в груди или свистящее дыхание, боль в костях, боль в спине, потеря веса, усталость и кровохарканье — могут свидетельствовать о раке легких за шесть месяцев до того, как пациенту был поставлен диагноз.

В результатах исследования уточняется: из названных симптомов все, кроме потери веса, также были в значительной степени связаны со случаями онкологии за 12 месяцев до постановки диагноза.

Источник: Express