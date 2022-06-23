Нещодавнє дослідження, проведене Cancer Research UK та Національним інститутом раку, виявило 11 різних симптомів раку легень. Більше половини з них можуть з’явитися за шість місяців до постановки діагнозу.

Рак легень є одним з чотирьох найбільш поширених видів раку у Великій Британії поряд з раком молочної залози, кишківника й простати. З огляду на низький відсоток виживаності при цьому виді онкології, важливо знати симптоми її прояву, щоб почати лікування якомога раніше.

За даними Cancer Research UK, тільки 10% хворих на рак легень виживають протягом 10 і більше років після постановки діагнозу. Незважаючи на те, що ця статистика виглядає трагічно, майже 80% діагнозів раку легень можна запобігти.

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Крім того, що раніше рак легень виявлений, тим більша ймовірність того, що пацієнт проживе 10 або більше років. Тому знання симптомів є ключовим.

Симптоми раку легень:

кровохаркання;

кашель;

хрипи в грудях і свистяче дихання;

лімфаденопатія;

біль у кістках;

втрата ваги;

утома;

біль у спині;

задишка;

біль у грудях.

Було виявлено, що деякі з цих симптомів – кашель, хрипи в грудях або хрипи, біль у кістках, біль у спині, втрата ваги, втома та кровохаркання – можуть свідчити про рак легень за шість місяців до того, як пацієнту було поставлено діагноз.

У результатах дослідження уточнюється: з названих симптомів всі, крім втрати ваги, також були значною мірою пов’язані з випадками онкології за 12 місяців до постановки діагнозу.

Джерело: Express