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В Іспанії зафіксовано випадок холери. Вперше з 1979 року

22 Червня 2022, 18:55
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
колодязь, колодец
Джерело: Pixabay

Молода жінка заразилась холерою на фермі в провінції Толедо. За попередньою інформацією, вона могла випити води з неочищеного колодязя.

Нині ферма опечатана. Місцева влада проводить пошуки джерела виникнення інфекції та інших постраждалих.

Про жінку відомо, що вона вже одужала і виписалась з приватного медичного закладу.

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– Це несерйозний випадок, незважаючи на те, що ферму було закрито. Але це зроблено,  щоб унеможливити ризики для населення, — пояснив представник влади.

Тим часом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що щодня в лікарні окупованого військами РФ Маріуполя звертаються до 15 осіб з симптомами холери або дизентерії. Місто на порозі епідемії.

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Джерело: Еlpais

Теги
Іспанія холера
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