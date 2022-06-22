Молода жінка заразилась холерою на фермі в провінції Толедо. За попередньою інформацією, вона могла випити води з неочищеного колодязя.

Нині ферма опечатана. Місцева влада проводить пошуки джерела виникнення інфекції та інших постраждалих.

Про жінку відомо, що вона вже одужала і виписалась з приватного медичного закладу.

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– Це несерйозний випадок, незважаючи на те, що ферму було закрито. Але це зроблено, щоб унеможливити ризики для населення, — пояснив представник влади.

Тим часом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що щодня в лікарні окупованого військами РФ Маріуполя звертаються до 15 осіб з симптомами холери або дизентерії. Місто на порозі епідемії.

Джерело: Еlpais