Молодая женщина заразилась холерой на ферме в Толедо. По предварительной информации, она могла выпить воды из неочищенного колодца.

В настоящее время ферму опечатали. Местные власти проводят поиски источника возникновения инфекции и других пострадавших.

О женщине известно, что она уже поправилась и выписалась из частного медицинского учреждения.

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– Это несерьезный случай, несмотря на то, что ферма была закрыта. Но это сделано, чтобы исключить риски для населения, — объяснил представитель власти.

Между тем советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что каждый день в больницы оккупированного войсками РФ Мариуполя обращаются до 15 человек с симптомами холеры или дизентерии. Город на пороге эпидемии.

Источник: Еlpais