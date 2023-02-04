4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби з раком. А чи знаєте ви, що більшість форм цього захворювання мають хороший прогноз лікування при виявленні на ранній стадії. Наприклад, рак молочної залози на I стадії виліковний у 95% жінок.

Натомість в Україні кожній четвертій жінці рак грудей діагностують вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. У чоловіків схожа ситуація: у 21% випадків рак простати виявляють вже на стадіях, коли з’являються метастази.

Національний інститут раку нагадує, які обстеження і як часто варто проходити, щоби зберегти своє здоров’я.