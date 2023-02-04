4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби з раком. А чи знаєте ви, що більшість форм цього захворювання мають хороший прогноз лікування при виявленні на ранній стадії. Наприклад, рак молочної залози на I стадії виліковний у 95% жінок.
Натомість в Україні кожній четвертій жінці рак грудей діагностують вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. У чоловіків схожа ситуація: у 21% випадків рак простати виявляють вже на стадіях, коли з’являються метастази.
Національний інститут раку нагадує, які обстеження і як часто варто проходити, щоби зберегти своє здоров’я.
Усі обстеження, про які йтиметься, оплачуються лікарням з державних коштів за рахунок Програми медичних гарантій, тому для пацієнта є безоплатними.
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо можливості пройти їх. Крім того, якщо ви помітили будь-які зміни у здоров’ї, негайно зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта. Він скерує вас на відповідні обстеження чи до вузького спеціаліста.
Жінки: які обстеження і в якому віці необхідні
Клінічне обстеження грудних залоз:
- 20-29 років – раз на рік
- 30-39 років – раз на рік
- 40-49 років – раз на рік
- 50 + – раз на рік
Мамографія:
- 40-49 років – раз на два роки
- 50 + – раз на два роки
Цитологічна діагностика ПАП-ТЕСТ:
- 20-29 років – раз на три роки (з 21 року)
- 30-39 років – раз на п’ять років
- 40-49 – раз на п’ять років
Тест на вірус папіломи людини:
- 30-39 років – раз на п’ять років
- 40-49 – раз на п’ять років
Колоноскопія:
- 50 + – раз на п’ять років.
Після 60 років на обстеження направляє сімейний лікар, якщо є скарги, зміни у здоров’ї тощо.
Чоловіки: які обстеження і в якому віці необхідні
Огляд уролога. Після якого лікар може призначити аналіз на ПАП і простат-специфічний антиген:
- 40-49 років – раз на рік
- 50 + – раз на рік
Колоноскопія
- 50 + – раз на рік.
Після 60 років на обстеження направляє сімейний лікар, якщо є скарги, зміни у здоров’ї тощо.