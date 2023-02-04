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Запобігти раку: які обстеження і як часто потрібні жінкам і чоловікам

4 Лютого 2023, 14:07
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Запобігти раку: які обстеження і як часто потрібні жінкам і чоловікам
Джерело: Depositphotos

4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби з раком. А чи знаєте ви, що більшість форм цього захворювання мають хороший прогноз лікування при виявленні на ранній стадії. Наприклад, рак молочної залози на I стадії виліковний у 95% жінок.

Натомість в Україні кожній четвертій жінці рак грудей діагностують вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. У чоловіків схожа ситуація: у 21% випадків рак простати виявляють вже на стадіях, коли з’являються метастази.

Національний інститут раку нагадує, які обстеження і як часто варто проходити, щоби зберегти своє здоров’я.

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Усі обстеження, про які йтиметься, оплачуються лікарням з державних коштів за рахунок Програми медичних гарантій, тому для пацієнта є безоплатними.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо можливості пройти їх. Крім того, якщо ви помітили будь-які зміни у здоров’ї, негайно зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта. Він скерує вас на відповідні обстеження чи до вузького спеціаліста.

Жінки: які обстеження і в якому віці необхідні

Клінічне обстеження грудних залоз:

  • 20-29 років –  раз на рік
  • 30-39 років –  раз на рік
  • 40-49 років –  раз на рік
  • 50 + –  раз на рік

Мамографія:

  • 40-49 років – раз на два роки
  • 50 +  – раз на два роки

Цитологічна діагностика ПАП-ТЕСТ:

  • 20-29 років – раз на три роки (з 21 року)
  • 30-39 років –  раз на п’ять років
  • 40-49 –  раз на п’ять років

Тест на вірус папіломи людини:

  • 30-39 років –  раз на п’ять років
  • 40-49 –  раз на п’ять років

Колоноскопія:

  • 50 + – раз на п’ять років.

Після 60 років на обстеження направляє сімейний лікар, якщо є скарги, зміни у здоров’ї тощо.

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Чоловіки: які обстеження і в якому віці необхідні

Огляд уролога. Після якого лікар може призначити аналіз на ПАП і простат-специфічний антиген:

  • 40-49 років – раз на рік
  • 50 + –  раз на рік

Колоноскопія

  • 50 + –  раз на рік.

Після 60 років на обстеження направляє сімейний лікар, якщо є скарги, зміни у здоров’ї тощо.

Джерело
МОЗ
Теги
лікування Лікування раку
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