В одном из своих обращений президент Владимир Зеленский сказал, что не будет ни одной украинской семьи, которая не пострадает от этой войны. Кто-то из нас уже стал вынужденным беженцем, потерял дом или близких. Мы пообщались с женщинами, которые переживают одновременно две войны, одна из которых – с онкологией.

С начала интервью восхищаешься оптимизмом 37-летней Марины. И не скажешь, что последние шесть лет она борется с раком молочной железы. Позади две неудачные беременности, после которых и обнаружили онкологию. Впереди – трехсотая химиотерапия.

Марина лечится в Испании. Медикаментозная поддержка ей потребуется всю жизнь.

Сейчас смотрят

– Люди не понимают, почему я улыбаюсь. Но за эти годы я привыкла. Особенно сейчас, во время войны, чтобы не сойти с ума, приходится воспринимать реальность такой, какая она есть, — делится переживаниями Марина.

С началом полномасштабной войны к вопросам “что делать?”, “куда бежать?” у онкопациентов добавились “как выехать на лечение?”, “где достать лекарство?”.

Заменить испанский препарат и лечение означало для Марины шагнуть назад. Но остаться в Барселоне она не могла: ухаживает за бабушкой, у отца инвалидность, да и мужа не хотела оставлять.

– У меня нет детей. Все, что у меня есть – это моя семья, ради которой я и лечусь, – говорит Марина. – Я только думала, как поехать в Испанию, сделать химию и вернуться назад. И так каждый месяц.

Хорошо, что Марина прошла очередную химиотерапию в феврале. Поэтому у нее был примерно месяц до следующего лечения. Женщина стала помогать другим онкопациентам.

— Огромное количество моих подруг-онкопациенток ушли из жизни из-за войны. Кто-то – в оккупации без должного лечения, – говорит Марина со слезами на глазах. – Я жду вторые сутки, когда в чате загорится зеленая отметка, что они появились в сети.

Сама Марина сейчас уже может уехать на лечение. Позади ночлег на вокзалах и дорога, продолжительностью в пять суток. Правда, ездить в Испанию стало гораздо дороже.

Домой Марина возвращается, чтобы помогать другим с Фондом взрослых онкопациентов Inspiration Family. В первые дни полномасштабной войны их телефоны разрывались не только от сообщений о новостях и сиренах, но и от пациентов, не знавших, что делать.

Позже там подсчитают, что за это время получили более 1 200 запросов.

– Несколько раз у меня были эмоциональные срывы. Я уединялась, чтобы поорать или поплакать. Расстраивалась, что не могу всем помочь. Потом шла работать дальше. В начале мы были дезориентированы. Сыпались запросы о работе онкоцентров, лекарств, обезболивании. Мы не понимали, за что браться в первую очередь, – вспоминает Инесса Матюшенко, соучредитель фонда.

В марте из 29 онкоцентров было открыто только 18, часто не работала терапия, обследование, облучатели. Так что все думали, как вывозить пациентов на лечение за границу, в безопасные места. Международные фонды тоже предлагали помощь.

– Мы работали с утра до вечера, но было столько адреналина, и была такая поддержка! – рассказывает Инесса, – Например, нам помогала врач Анна Хмель, у которой был маленький ребенок. Она с нами созванивалась в час ночи, пересматривала документы пациентов.

За это время они помогли выехать на лечение 145 пациентам. Люди преодолевали километры дорог и ждали приема у врачей в Европе месяцами.

— По пути в Варшаву, во львовском пункте сбора пациентов, у одной женщины произошел инсульт, ее забрала скорая. Поездки были очень ответственными, – вспоминает Инесса.

По словам Инессы, в пути была большая поддержка. Как-то в автобус зашли студенты из Сингапура и заиграли песню Майкла Джексона You are not alone (Ты не один). Все рыдали, это было очень мило. Всю дорогу группу хотели накормить.

– Такое впечатление, что повсюду твоя бабушка, которая хочет, чтобы ты поел и был в шапке, – вспоминает Инесса.

Война обострила проблемы лечения онкологии в Украине. Прежде всего ощущалась нехватка лекарства. Вместе с этим, в Украине каждый год добавляется 120 тыс. взрослых онкопациентов. А фондов, занимающихся помощью, мало.

– Если у тебя онкология, это страшно. Никому этого не пожелаешь. Мы сами через это прошли. Если у тебя и рак, а тут еще и полномасштабная война, то вообще не представляю, как можно с этим справиться, – говорит Инесса.

Но то, что нас не убивает – делает сильнее. Люди творят чудеса, чтобы спасти свою жизнь и жизни других. И это самое главное!

Фото предоставлено автором