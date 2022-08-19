Уже 14 лет благотворительный фонд Запорука поддерживает онкобольных детей и их семьи. Сотрудники БФ рассказали три истории своих подопечных, которые побеждают рак и мужественно преодолевают послеоперационные побочные эффекты.

Встать и пойти! Три истории детей, которые преодолели тяжелые последствия онкологии / 3 images

Сергей Письменный, 17 лет, Николаев

После операции Сергей, которому на ноге установили онкоэндопротез, совсем не мог ходить. Все время лежал на боку с согнутым на 30 градусов коленом.

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Первоочередная цель, которую поставили перед Сергеем реабилитолог Татьяна Маковская со своим коллегой Владимиром Сыроежко — разогнуть колено и научиться ходить на костылях.

Первые занятия, которые проходили офлайн, эмоционально были трудными для всех. Ведь когда еще вчера ты мог легко бегать, играть в футбол, а сегодня даже не можешь устоять на ногах — это тяжелое переживание для каждого человека. Тем более для подростка, у которого впереди вся жизнь.

Поэтому настроение у парня было скверное. Сергей считал, что ничего с этой инвалидностью уже нельзя поделать. Поэтому к делу подключились психологи.

И это сработало. Процесс пошел. Сергей стал усердно заниматься и выполнять все задания на отлично. С каждым занятием ситуация улучшалась. Пока тяжелая химия не откатила ее немного назад. Энтузиазм упал, но на этот раз вся команда справилась с этим быстрее.

Но впереди Сергея ожидал еще один экзамен на терпеливость. Некоторое время занятия должны были проводиться исключительно онлайн. Поверить в то, что они могут быть такими же эффективными, Сергей не мог. Но когда попробовал и у него получилось, дела снова пошли вверх.

Сегодня у парнем все в порядке. Ситуация менялась к лучшему с каждым месяцем. Сначала Сергей поставил себе цель научиться просто нормально ходить, но не по лестнице, которую постоянно обходил. Однако реабилитологи настаивали овладевать этим навыком. Потому что, как говорят специалисты, только сверхусилия способны переломить ситуацию.

София Володина, 13 лет, Львов

После сложной операции (донорская кость, эндопротезирование) колено Софии изгибалось только на 50 градусов, девочка могла сделать лишь 5-7 шагов на костылях.

С относительно здоровой ногой тоже возникли проблемы: большой и указательный пальцы не двигались (даже вручную было не разогнуть), а при ходьбе и лежа — подгибались под себя.

Врач считал, что ключ к решению этой проблемы в голове. Реабилитолог же склонялась к другому мнению: надо подрезать сухожилия. Тем более, у Софийки была уже назначена плановая операция по удалению гвоздя в колене прооперированной ноги.

Задач было три: разработать пальцы на здоровой ноге, чтобы они начали хотя бы двигаться, разогнуть колено, что является очень болезненным процессом, и поставить на ноги, чтобы девушка начала уверенно ходить.

Два занятия продолжительностью в один час каждое с перерывом между ними в 40-60 минут проводились раз в неделю – только в воскресенье. Впоследствии перешли в формат онлайн. Теперь трижды в неделю с Софийкой работают два специалиста.

Девочка занимается лежа, стоя, возле шведской стенки, на тренажере, сделанном папой, и специально подобранном для нее велотренажере.

За 1,5 месяца достижения существенные: пальцы на здоровой ноге начали двигаться, их уже можно хотя бы вручную разгибать. Прооперированная правая нога начала сгибаться на 90 градусов (было 50), разгибается при ходьбе на 10 (было 30), а лежа – полностью.

Девушка уже может опираться на ногу, самостоятельно вставать с кровати на костыли, сделать 50-60 шагов (было 6-7).

Обследование на КТ доказало, что все идет так, как надо. Хирург-онколог все же решил подсечь сухожилия пальцев, когда убирал гвоздь в колене. Сейчас пальцы здоровой ноги полностью разгибаются.

Константин Павицкий, 13 лет, Винниччина

После лечения Костя был направлен к Татьяне Маковской с большим списком противопоказаний. Парню нельзя было садиться, нельзя было сгибать колено больше, чем на 90 градусов, нельзя отводить ногу в сторону больше, чем на 30 градусов.

Парнишка преимущественно лежал и немного стоял на костылях. Самостоятельно ходить не мог, заваливался назад. Задача-максимум — ставить на ноги и учить ходить.

Когда понадобились тренажеры, чтобы усложнить упражнения, подключился отец и смастерил турникет для подтягивания, устройство для занятий лежа и даже велотренажер.

Когда вокруг происходит такой движ, у Кости еще больше укреплялось желание радовать близких своими успехами. Так и случилось.

… С 2009 года БФ Запорука предоставлял возможность проживать в центре под названием Дача детям-пациентам Национального института рака и Охматдета со своими родными.

Эвакуация больных раком детей в относительно безопасные украинские клиники и за границу; обеспечение больниц, которые не прекратили работу, медикаментами, оборудованием, реанимобилями; психологические консультации и реконструкция жилья для вынужденных переселенцев – таковы на сегодня основные направления деятельности БФ Запорука.

Источник: БФ Запорука

Фото: БФ Запорука