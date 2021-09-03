Запрет ментоловых ароматизаторов в сигаретах может сократить курение на 15%. А если курильщики полностью откажутся от табачных изделий или перейдут на электронные сигареты и другие никотиновые продукты, это позволит избежать 16 250 смертей, связанных с табаком, к 2060 году. Таковы результаты исследования ученых Мичиганского университета.

Отчет поддерживает заявление Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в апреле 2021 года о своем намерении запретить ментоловые сигареты и сигары по всей стране. Запрет на ментол не повлияет на электронные сигареты или другие ароматизированные продукты.

В исследовании отмечается, что дополнительные меры, такие как повышение налогов на сигареты и сигары, могут еще больше снизить уровень курения и связанных с ним смертей.

— Эта работа является кульминацией серии последовательных проектов, направленных на оценку воздействия, которое запрет на ментол может оказать на курение, употребление табака и последующие последствия для здоровья , — один из авторов исследования и профессор эпидемиологии Рафаэль Меза.

Исследование основано на анализе данных и инфраструктуре компьютерного моделирования, которую ученые собрали в Центре оценки нормативных требований в отношении табака.

Ученые обнаружили, что с введением запрета на ментол курение ментоловых и нементоловых сигарет сократится на 15% к 2026 году. По оценкам, количество смертей, связанных с курением и вейпингом, снизится примерно на 5%, а количество потерянных лет жизни — на 8,8%, что составит 16 250 предотвращенных смертей и 11 миллионов сохраненных лет жизни (почти 300 тыс. в год) за 40-летний период.

Исследователи заявили, что последствия запрета на ментол также будут зависеть от других мер борьбы против табака. В частности, более высокие налоги на сигареты сократят начало курения и увеличат отказ от курения, а более строгое соблюдение законов о покупках в возрасте 21 года, вероятно, снизит вероятность начала курения.

Однако, по их словам, запрет на ментол, вероятно, будет очень эффективным как отдельная мера.