Заборона ментолових ароматизаторів у сигаретах може скоротити куріння на 15%. А якщо курці повністю відмовляться від тютюнових виробів або перейдуть на електронні сигарети та інші нікотинові продукти, це дозволить уникнути 16 250 смертей, пов’язаних з тютюном, до 2060 року. Такі результати дослідження вчених Мічиганського університету.

Звіт підтримує заяву Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США в квітні 2021 року про свій намір заборонити ментолові сигарети і сигари по всій країні. Заборона на ментол не вплине на електронні сигарети або інші ароматизовані продукти.

У дослідженні наголошується, що додаткові заходи, як-от підвищення податків на сигарети і сигари, можуть ще більше знизити рівень куріння і пов’язаних з ним смертей.

– Ця робота є кульмінацією серії послідовних проектів, спрямованих на оцінку впливу, який заборона на ментол може справити на куріння, вживання тютюну і подальші наслідки для здоров’я, – повідомляє один з авторів дослідження і професор епідеміології Рафаель Меза.

Дослідження базується на аналізі даних та інфраструктурі комп’ютерного моделювання, яку вчені зібрали в Центрі оцінки нормативних вимог щодо тютюну.

Вчені виявили, що з введенням заборони на ментол куріння ментолових і нементолових сигарет скоротиться на 15% до 2026 року. За оцінками, кількість смертей, пов’язаних з курінням і вейпінгом, знизиться приблизно на 5%, а кількість втрачених років життя – на 8,8%, що становитиме 16 250 попереджених смертей і 11 млн збережених років життя (майже 300 тис. на рік) за 40-річний період.

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Дослідники заявили, що наслідки заборони на ментол також будуть залежати від інших заходів боротьби проти тютюну. Зокрема, більш високі податки на сигарети скоротять початок куріння і збільшать відмову від куріння, а більш суворе дотримання законів про покупки у віці 21 року, ймовірно, знизить ймовірність початку куріння.

Однак, за їхніми словами, заборона на ментол, ймовірно, буде дуже ефективною як окрема міра.