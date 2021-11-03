Эффективность вакцины и побочные эффекты

По данным производителя, эффективность вакцины после первой дозы составляет 95%. Это самый высокий показатель среди других вакцин против коронавируса.

Кроме того, в компании заявили, что Comirnaty эффективна против штамма коронавируса Дельта на 90%. Но Минздрав Израиля недавно сообщил, что на фоне распространения этого варианта наблюдается и снижение эффективности вакцины Pfizer до 64%.

Однако эффективность вакцины против тяжелого течения болезни, что приводит к госпитализации, остается на уровне 93%.

В клинических испытаниях не участвовали люди, которые имели сильную аллергическую реакцию на другие вакцины. Во время исследований такой реакции на вакцину от Pfizer/BioNTech не было.

Производитель отмечает, что в местах вакцинации должны быть все условия для того, чтобы оказать неотложную помощь, если она понадобится.

Вакцина также не проходила исследования на беременных, поэтому нет достаточной информации о том, будет ли она безопасна для будущей матери и ее ребенка.

По рекомендациям Минздрава Украины, вакцинацию беременным стоит отсрочить и сделать прививку уже после рождения ребенка.

В ВОЗ отмечали, что препарат безопасен для здоровья человека. Его преимущества перевешивают риски, которые может вызвать коронавирус.

После вакцинации препаратом Comirnaty могут возникать следующие побочные эффекты:

боль в суставах и мышцах;



боль, покраснение, зуд в месте инъекции;



головная боль;



утомление;



лихорадка;

