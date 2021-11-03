В Україні у центрах масової вакцинації, всі охочі можуть щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.
Що відомо про цю вакцину, яка ефективність та протипоказання, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Хто розробив вакцину Pfizer і BioNTech
Офіційна назва вакцини – BNT162b2. Її розробили німецька біотехнологічна компанія BioNTech разом з американським фармацевтичним гігантом Pfizer.
Головний компонент вакцини – молекула матричної РНК, у якій записана інформація про антиген — білок вірусу SARS-CoV-2, що є збудником коронавірусу.
Після потрапляння молекули всередину людської клітини синтезується білок, а організм виробляє на нього імунну відповідь.
На відміну від більшості інших вакцин, що створені за старішими технологіями, препарат від Pfizerі BioNTech треба зберігати за температури -70°C.
Нині препарат схвалений у щонайменше 68 країнах світу. Також вакцину дозволили для екстреного використання Всесвітня організація охорони здоров’я та Європейська агенція з лікарських засобів.
Склад вакцини Comirnaty
Вакцина складається з мРНК, ліпідних частинок, фосфоліпідів, дигідрат фосфатів натрію та калію, хлориду натрію та калію, сахарози та води для ін’єкцій.
Ефективність вакцини і побічні ефекти
За даними виробника, ефективність вакцини після першої дози становить 95%. Це найвищий показник серед інших вакцин проти коронавірусу.
Крім того, у компанії заявили, що Comirnaty ефективна проти штаму коронавірусу Дельта на 90%. Але МОЗ Ізраїлю нещодавно повідомило, що на тлі поширення цього варіанту спостерігається й зниження ефективності вакцини Pfizer до 64%.
Проте ефективність вакцини проти тяжкого перебігу хвороби, що призводить до госпіталізації, залишається на рівні 93%.
У клінічних випробуваннях не брали участі люди, які мали б сильну алергічну реакцію на інші вакцини. Під час досліджень такої реакції на вакцину від Pfizer/BioNTech не було.
Виробник наголошує, що в місцях вакцинації мають бути всі умови для того, щоб надати невідкладну допомогу, якщо вона знадобиться.
Вакцина також не проходила дослідження на вагітних, тому немає достатньої інформації про те, чи буде вона безпечною для майбутньої матері та її дитини.
За рекомендаціями МОЗ України, вакцинацію вагітним варто відтермінувати і зробити щеплення вже після народження дитини.
У ВООЗ зазначали, що препарат безпечний для здоров’я людини. Його плюси переважають ризики, які може викликати коронавірус.
Після вакцинації препаратом Comirnaty можуть виникати такі побічні ефекти:
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- біль у суглобах і м’язах;
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- біль, почервоніння, свербіж у місці ін’єкції;
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- головний біль;
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- втома;
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- лихоманка;
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- нудота.
Скільки потрібно вводити доз
Для ефективної імунізації потрібно отримати дві дози вакцини Pfizer з інтервалом у 28 днів.
Вакцинація дітей
В Україні рекомендували дозволити вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 12 років, які не мають протипоказань із застосування вакцини та мають високі ризики виникнення серйозних ускладнень від Covid-19, обумовлених наявністю у них супутньої патології.
А ще у травні в ЄС дозволили вакцинувати дітей 12-15 років препаратом Pfizer. Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що ця вакцина показала свою 100-відсоткову ефективність, водночас спостерігаються й побічні реакції.
Після вакцинації у них спостерігалися: біль в місці ін’єкції, втома, головний біль, біль у м’язах і суглобах, озноб і жар.
Нині вже щонайменше 600 тис. дітей від 12 до 15 років щепилися від коронавірусу цим препаратом.
На скільки вистачить вакцини
16 квітня до України прибула перша партія у 117 тис. доз цього препарату. За словами міністра охорони здоров’я, у країну мають доставити ще 1 млн доз вакцини Pfizer у липні.
США також передадуть Україні частину з 500 млн доз вакцин проти коронавірусу від компанії Pfizer у межах програми COVAX.
Скільки коштує вакцина Pfizer і BioNTech
Вакцинація від коронавірусу в Україні є добровільною та безкоштовною.
Попередньо Pfizer озвучила вартість вакцини – близько $20 за дозу. Однак скільки вакцина може коштувати для українців у вільному доступі, невідомо.
Де можна купити і зробити укол в Україні
В Україні жодна з вакцин не надійшла у вільний продаж, тому купити її самостійно неможливо.
Щеплення вакциною Pfizer поки що роблять освітянам, медикам, яких не щепили раніше, військовослужбовцям, співробітникам структур держбезпеки, іноземним дипломатам, маломобільним громадянам, людям старшим 65 років, соціальним працівникам, співробітникам законодавчих, виконавчих та судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів та органів місцевого самоврядування. Трудовим колективам також виділили дози цього препарату для вакцинації.
В Україні є у наявності інші вакцини, наприклад CoronaVac, якою можна імунізуватися у центрах масової вакцинації.
Усі охочі вакцинуватися можуть записатися на щеплення через застосунок Дія, сервіс Helsi.me, у сімейного лікаря або зателефонувати на гарячу лінію МОЗ: 0800 602 019.