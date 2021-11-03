Ефективність вакцини і побічні ефекти

За даними виробника, ефективність вакцини після першої дози становить 95%. Це найвищий показник серед інших вакцин проти коронавірусу.

Крім того, у компанії заявили, що Comirnaty ефективна проти штаму коронавірусу Дельта на 90%. Але МОЗ Ізраїлю нещодавно повідомило, що на тлі поширення цього варіанту спостерігається й зниження ефективності вакцини Pfizer до 64%.

Проте ефективність вакцини проти тяжкого перебігу хвороби, що призводить до госпіталізації, залишається на рівні 93%.

У клінічних випробуваннях не брали участі люди, які мали б сильну алергічну реакцію на інші вакцини. Під час досліджень такої реакції на вакцину від Pfizer/BioNTech не було.

Виробник наголошує, що в місцях вакцинації мають бути всі умови для того, щоб надати невідкладну допомогу, якщо вона знадобиться.

Вакцина також не проходила дослідження на вагітних, тому немає достатньої інформації про те, чи буде вона безпечною для майбутньої матері та її дитини.

За рекомендаціями МОЗ України, вакцинацію вагітним варто відтермінувати і зробити щеплення вже після народження дитини.

У ВООЗ зазначали, що препарат безпечний для здоров’я людини. Його плюси переважають ризики, які може викликати коронавірус.

Після вакцинації препаратом Comirnaty можуть виникати такі побічні ефекти:

біль у суглобах і м’язах;



біль, почервоніння, свербіж у місці ін’єкції;



головний біль;



втома;



лихоманка;

