Исследователь чая, химик Тим Бонд в комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвал три вида чая, которые снижают уровень холестерина и контролируют высокое кровяное давление.

— Диета играет ключевую роль в контроле уровня холестерина и артериального давления, и было доказано, что употребление определенных чаев особенно полезно, — отметил эксперт.

По его словам, свести к минимуму фатальные риски для здоровья помогут такие горячие напитки.

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1. Черный чай предлагает больше, чем приятный вкус и насыщенный кофеин. Он содержит растительные соединения, в том числе теарубигины и теафлавины, которые, как было доказано, снижают кровяное давление.

По словам Бонда, учеными также доведено, что черный чай открывает калиевые каналы в клетках нашего организма. Это действие заставляет кровеносные сосуды расслабиться и снизить кровяное давление.

Выпивая от трех до четырех чашек в день, вы сможете снизить как уровень холестерина, так и кровяное давление.

2.Зеленый чай снижает кровяное давление в меньшей степени, чем черный, и делает это за счет содержания в нем антиоксидантных катехинов, воздействующих на кровеносные сосуды через каналы ионов калия, что вызывает расширение сосудов.

Исследования показали, что зеленый чай (от пяти до шести чашек в день) снижает кровяное давление примерно на два миллиметра ртутного столба.

Если вы не в курсе, миллиметры ртутного столба (мм рт. ст.) описывают единицу измерения уровня артериального давления.

3. Чай каркаде. Травяные настои гибискуса могут как помочь улучшить кровяное давление, так и предотвратить его развитие.

По словам Бонда, мета-анализ 22 исследований, проведенный консультативной группой по чаю, показал, что от двух до трех чашек чая каркаде в день могут снизить и помочь предотвратить скачки кровяного давления.

Эксперт добавил, что ранее было доказано, что зеленый чай и чай из каркаде также снижают уровень плохого и повышают уровень хорошего холестерина.

Источник: Express