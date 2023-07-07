Тренер по питанию Лиза Марли в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказала о продуктах, которые обладают двойной пользой: они могут контролировать уровень холестерина и способствуют снижению веса.

— Названный тихим убийцей, холестерин может заложить основу для сердечных заболеваний и инсультов, не привлекая к себе никакого внимания, — отмечает эксперт по здоровому питанию.

Продукты, которые снижают холестерин и способствуют похудению

1. Овес и цельнозерновые продукты содержат клетчатку, дают ощущение сытости, помогая контролировать вес.

2. Бобовые богаты клетчаткой, что означает, что они эффективно контролируют уровень холестерина. Они также богаты белком, что делает их отличным вариантом для похудения.

3. Орехи и семечки. Миндаль, грецкие орехи, льняное семя и семена чиа богаты полезными для сердца жирами, которые могут помочь снизить уровень холестерин. Они также вызывают чувство сытости, помогая контролировать вес. Однако важно контролировать и порции из-за их высокой калорийности.

4. Авокадо — сливочный фрукт является отличным источником мононенасыщенных жиров, которые могут помочь снизить уровень холестерина ЛПНП.

По словам диетолога, несмотря на то, что авокадо высококалорийно, его можно включать в умеренных количествах как часть сбалансированной диеты для похудения.

5. Оливковое масло. По словам Марли, такая простая вещь, как замена растительного масла на оливковое, богатое полезными жирами и антиоксидантами, может изменить ситуацию как для ваших артерий, так и для вашей талии.

6. Зеленый чай. Было доказано, что этот богатый антиоксидантами напиток положительно влияет на уровень холестерина и может помочь в потере веса. Эксперт рекомендовала заменить сладкие напитки зеленым чаем, который является более здоровой альтернативой.

7. Чеснок. Добавление чеснока в пищу может не только контролировать уровень холестерина, но и придавать вкус вашим блюдам без добавления лишних калорий, что делает его полезным дополнением к диете для похудения.

Источник: Express