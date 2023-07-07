Тренерка з харчування Ліза Марлі в коментарі популярному британському онлайн-виданню розповіла про продукти, які мають подвійну користь: вони можуть контролювати рівень холестерину і сприяють зниженню ваги.

– Названий тихим убивцею, холестерин може закласти основу для серцевих захворювань та інсультів, не привертаючи до себе уваги, – зазначає експерт зі здорового харчування.

Продукти, які знижують холестерин і сприяють схудненню

1. Овес і цільнозернові продукти містять клітковину, дають відчуття ситості, допомагаючи контролювати вагу.

2. Бобові багаті на клітковину, що означає, що вони ефективно контролюють рівень холестерину. Вони також багаті білком, що робить їх прекрасним варіантом для схуднення.

3. Горіхи та насіння. Мигдаль, волоські горіхи, лляне насіння і насіння чіа багаті корисними для серця жирами, які можуть допомогти знизити рівень холестерину. Вони також викликають відчуття ситості, допомагаючи контролювати вагу. Однак важливо контролювати і порції через їхню високу калорійність.

4. Авокадо – вершковий фрукт є прекрасним джерелом мононенасичених жирів, які можуть допомогти знизити рівень холестерину ЛПНЩ.

За словами дієтолога, незважаючи на те, що авокадо висококалорійне, його можна включати в помірних кількостях як частину збалансованої дієти для схуднення.

5. Оливкова олія. За словами Марлі, така проста річ, як заміна рослинної олії на оливкову, багату на корисні жири та антиоксиданти, може змінити ситуацію як для ваших артерій, так і для вашої талії.

6. Зелений чай. Було доведено, що цей багатий антиоксидантами напій позитивно впливає на рівень холестерину і може допомогти у втраті ваги. Експертка рекомендувала замінити солодкі напої зеленим чаєм, який є більш здоровою альтернативою.

7. Часник. Додавання часнику в їжу може не тільки контролювати рівень холестерину, а й надавати смак вашим стравам без додавання зайвих калорій, що робить його корисним доповненням до дієти для схуднення.

Джерело: Express