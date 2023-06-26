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Користь два в одному: чотири продукти для зволоження організму та зниження холестерину

26 Червня 2023, 11:46
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
овочі
Джерело: Pixabay

Тренерка з харчування Ліза Марлі в коментарі популярному британському онлайн-виданню розповіла про чотири легкі продукти, які можуть не лише контролювати рівень холестерину, а й підтримувати гідратацію.

1.Кавун містить 92% води і неспроста є синонімом літа. Порція в 160 г містить понад 120 мл води. Легка закуска також містить антиоксидант під назвою лікопін, який знижує рівень загального і поганого холестерину.

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2.Огірок на 95% складається з води і може відновлювати не тільки наше тіло, а й шкіру. Огірки багаті на протизапальні сполуки, які допомагають виводити відходи з організму і зменшують подразнення шкіри.

Соковитий овоч також містить розчинну клітковину, відому як пектин, яка допомагає знизити рівень холестерину.

3.Червоний перець насичений водою, клітковиною, вітамінами, мінералами і вважається найпоживнішим. Це також хороше джерело розчинної клітковини, що знижує рівень холестерину. Щоб отримати максимальну користь, найкраще з’їдати один великий червоний солодкий перець на день.

4.Соєвий йогурт не тільки чудово зволожує, а й добре поєднується з іншими продуктами, що містять воду, включно з овочами та фруктами. У ньому дуже мало насичених жирів, що позитивно впливає на рівень холестерину.

Джерело: Express

Теги
Овочі Поради Профілактика хвороби
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