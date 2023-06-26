Тренер по питанию Лиза Марли в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказала о четырех легких продуктах, которые могут не только контролировать уровень холестерина, но и поддерживать гидратацию.

1.Арбуз содержит 92% воды и неспроста является синонимом лета. Порция в 160 г содержит более 120 мл воды. Легкая закуска также содержит антиоксидант под названием ликопин, который снижает уровень общего и плохого холестерина.

2.Огурец на 95% состоит из воды и может восстанавливать не только наше тело, но и кожу. Огурцы богаты противовоспалительными соединениями, которые помогают выводить отходы из организма и уменьшают раздражение кожи.

Сочный овощ также содержит растворимую клетчатку, известную как пектин, которая помогает снизить уровень холестерина.

3.Красный перец насыщен водой, клетчаткой, витаминами, минералами и считается самым питательным. Это также хороший источник растворимой клетчатки, снижающей уровень холестерина. Чтобы получить максимальную пользу, лучше всего съедать один крупный красный сладкий перец в день.

4.Соевый йогурт не только прекрасно увлажняет, но и хорошо сочетается с другими продуктами, содержащими воду, включая овощи и фрукты. В нем очень мало насыщенных жиров, что положительно влияет на уровень холестерина.

Источник: Express