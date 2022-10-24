Британский фармацевт Дебора Ли привела веские доводы в пользу добавления шпината и капусты в ежедневное меню, чтобы повернуть вспять процесс старения мозга.

— Эти овощи, богатые витаминами и антиоксидантами, могут сделать наш мозг моложе на 11 лет. Минимум одна порция зеленых листовых овощей в день значительно замедляет скорость снижения когнитивных функций, — утверждает фармацевт.

В качестве аргументы она приводит результаты исследования, опубликованного в журнале Neurology, которое показало мощное влияние листовых зеленых овощей на сохранение когнитивных функций.

Отмечается, что в ходе этой научной работы ученые наблюдали 960 участников в возрасте от 58 до 99 лет в течение 4,7 лет.

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Ученые обнаружили, что типы листовых овощей, которые наиболее тесно связаны с задержкой снижения когнитивных функций, это шпинат, капуста, листовая капуста и салат.

Мощное воздействие этих зеленых продуктов сводится к содержанию в них мощных антиоксидантов, которые помогают уменьшить воспаление нервной системы.

Употребление одной порции зеленых листовых овощей в день — это простой и недорогой способ обеспечить хорошее здоровье мозга, уверена фармацевт.

Источник: Express