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Їжа

Лише одна порція на день: зелені овочі допоможуть омолодити мозок на 11 років

24 Жовтня 2022, 15:53
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
зелені овочі
Джерело: Depositphotos

Британський фармацевт Дебора Лі привела вагомі аргументи на користь додавання шпинату і капусти в щоденне меню, щоб повернути назад процес старіння мозку.

– Ці овочі, багаті на вітаміни і антиоксиданти, можуть зробити наш мозок молодше на 11 років. Мінімум одна порція зелених листових овочів на день значно уповільнює швидкість зниження когнітивних функцій, – стверджує фармацевт.

Як аргументи вона наводить результати дослідження, опублікованого в журналі Neurology, яке показало потужний вплив листових зелених овочів на збереження когнітивних функцій.

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Відзначається, що під час цієї наукової роботи вчені спостерігали 960 учасників віком від 58 до 99 років протягом 4,7 років.

Вчені виявили, що типи листових овочів, які найбільш тісно пов’язані з затримкою зниження когнітивних функцій, це шпинат, капуста, листова капуста і салат.

Потужний вплив цих зелених продуктів зводиться до вмісту в них потужних антиоксидантів, які допомагають зменшити запалення нервової системи.

Вживання однієї порції зелених листових овочів на день – це простий і недорогий спосіб забезпечити хороше здоров’я мозку, впевнена фармацевт.

Джерело: Express

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здорова їжа Мозок Наукові дослідження Овочі Поради
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