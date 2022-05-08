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Їжа

Салати зі свіжих овочів: різні рецепти на кожен день

8 Травня 2022, 20:02
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
салат
Джерело: Depositphotos

Наступає сезон салатів зі свіжих овочів. Їх можна готувати щодня і жодного разу не повторитися. Це смачно, корисно і вмикає  фантазію.

Овочеві салати готуються дуже просто. Овочі потрібно помити, нарізати та залити заправкою. Все!

Але шеф Євген Клопотенко дає нам кілька рекомендацій, які допоможуть зробити з хорошого салата пречудовий.

Рекомендація 1. Використовуйте тільки свіжі інгредієнти. Для приготування салату треба використовувати тільки хрусткі овочі.

Рекомендація 2. Намагайтеся додавати різноманітну свіжу зелень. Це надасть аромату та поживності будь-якому салату. Свіжа петрушка, кріп, кінза, базилік, зелена цибуля тощо. Додавайте на свій смак трави, насіння, горшки. Варіантів – море.

Рекомендація 3. Експериментуйте із заправками. Це можуть бути олії: ароматна нерафінована соняшникова, оливкова першого віджиму, лляна, кунжутна, горіхова тощо. Це може бути сік лимона, апельсина, ягід, яблучний.

Салат кашик

Інгредієнти

  • 1 огірок
  • 1 томат
  • 1 невеликий пучок петрушки
  • 1 червона цибуля
  • сік ½ лимона
  • 1 ст. ложка оливкової олії
  • сіль за смаком

Це салат з Туреччини. Головна відмінність його від звичних салатів – овочі нарізаються маленькими кубиками. Так вони будуть ідеально поєднуватися.

Томат і огірок помийте і наріжте дрібними кубиками. Кубики мають бути приблизно однакового розміру.

Петрушку промийте, відокремте стебла і дрібно порубайте листочки.

Почистіть цибулину, поріжте дрібними кубиками за прикладом огірка і томата.

Перекладіть овочі та петрушку в салатник і вичавіть сік з половини лимона.

Додайте  столову ложку оливкової олії та перемішайте.

Розкладіть салат по тарілках, посоліть до смаку.

Салат з томатами, зеленню і кавою 

Якщо у салат додати кілька видів зелені, буде смачніше. А якщо ще й трохи меленої кави – вийде справжній експеримент. І він буде вдалий!

Інгредієнти

  • 400 г томатів
  • 70 г листя петрушки
  • 70 г руколи
  • 1 ст. л. меленої кави
  • оливкова олія до смаку
  • сіль за  смаком

Томати і зелень промийте і дайте воді стекти. Томати крупно поріжте, а зелень просто порвіть руками.

Викладіть зелень і томати в салатник, додайте сіль, мелену каву і оливкову олію.

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Салат з томатів та зелені ваніллю

Головне у цьому салаті – обов’язково використати три сорти томатів різних кольорів. Адже кожен з них має свій особливий смак та аромат, а вкупі вони смакують просто чудово. Додавши дрібку ванільного цукру та лимонної цедри, ви отримаєте оригінальний смак.

Інгредієнти

  • 3 томати різних видів
  • 20 г листя петрушки
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • за смаком ванільний цукор
  • за смаком лимонна цедра
  • за смаком сіль та перець

Томати (3 шт.) помийте і наріжте тонкими круглими слайсами.

Приготуйте ароматну олію. Петрушку (20 г), оливкову олію (2 ст. л.) і ванільний цукор (за смаком) збийте в блендері. Має вийти гарна зелена олія. Додайте до олії лимонну цедру. Співвідношенням складових можна змінювати.

Викладіть на тарілку порізані на слайси томати, а зверху налийте ароматної ванільної олії. Посоліть за смаком, посипте свіжомеленим чорним перцем.

Джерело: Євген Клопотенко

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