Наступає сезон салатів зі свіжих овочів. Їх можна готувати щодня і жодного разу не повторитися. Це смачно, корисно і вмикає фантазію.
Овочеві салати готуються дуже просто. Овочі потрібно помити, нарізати та залити заправкою. Все!
Але шеф Євген Клопотенко дає нам кілька рекомендацій, які допоможуть зробити з хорошого салата пречудовий.
Рекомендація 1. Використовуйте тільки свіжі інгредієнти. Для приготування салату треба використовувати тільки хрусткі овочі.
Рекомендація 2. Намагайтеся додавати різноманітну свіжу зелень. Це надасть аромату та поживності будь-якому салату. Свіжа петрушка, кріп, кінза, базилік, зелена цибуля тощо. Додавайте на свій смак трави, насіння, горшки. Варіантів – море.
Рекомендація 3. Експериментуйте із заправками. Це можуть бути олії: ароматна нерафінована соняшникова, оливкова першого віджиму, лляна, кунжутна, горіхова тощо. Це може бути сік лимона, апельсина, ягід, яблучний.
Салат кашик
Інгредієнти
- 1 огірок
- 1 томат
- 1 невеликий пучок петрушки
- 1 червона цибуля
- сік ½ лимона
- 1 ст. ложка оливкової олії
- сіль за смаком
Це салат з Туреччини. Головна відмінність його від звичних салатів – овочі нарізаються маленькими кубиками. Так вони будуть ідеально поєднуватися.
Томат і огірок помийте і наріжте дрібними кубиками. Кубики мають бути приблизно однакового розміру.
Петрушку промийте, відокремте стебла і дрібно порубайте листочки.
Почистіть цибулину, поріжте дрібними кубиками за прикладом огірка і томата.
Перекладіть овочі та петрушку в салатник і вичавіть сік з половини лимона.
Додайте столову ложку оливкової олії та перемішайте.
Розкладіть салат по тарілках, посоліть до смаку.
Салат з томатами, зеленню і кавою
Якщо у салат додати кілька видів зелені, буде смачніше. А якщо ще й трохи меленої кави – вийде справжній експеримент. І він буде вдалий!
Інгредієнти
- 400 г томатів
- 70 г листя петрушки
- 70 г руколи
- 1 ст. л. меленої кави
- оливкова олія до смаку
- сіль за смаком
Томати і зелень промийте і дайте воді стекти. Томати крупно поріжте, а зелень просто порвіть руками.
Викладіть зелень і томати в салатник, додайте сіль, мелену каву і оливкову олію.
Салат з томатів та зелені ваніллю
Головне у цьому салаті – обов’язково використати три сорти томатів різних кольорів. Адже кожен з них має свій особливий смак та аромат, а вкупі вони смакують просто чудово. Додавши дрібку ванільного цукру та лимонної цедри, ви отримаєте оригінальний смак.
Інгредієнти
- 3 томати різних видів
- 20 г листя петрушки
- 2 ст. л. оливкової олії
- за смаком ванільний цукор
- за смаком лимонна цедра
- за смаком сіль та перець
Томати (3 шт.) помийте і наріжте тонкими круглими слайсами.
Приготуйте ароматну олію. Петрушку (20 г), оливкову олію (2 ст. л.) і ванільний цукор (за смаком) збийте в блендері. Має вийти гарна зелена олія. Додайте до олії лимонну цедру. Співвідношенням складових можна змінювати.
Викладіть на тарілку порізані на слайси томати, а зверху налийте ароматної ванільної олії. Посоліть за смаком, посипте свіжомеленим чорним перцем.
Джерело: Євген Клопотенко