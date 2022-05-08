Наступает сезон салатов из свежих овощей. Их можно готовить каждый день и ни разу не повториться. Это вкусно, полезно и включает фантазию.

Овощные салаты готовятся очень просто. Овощи нужно вымыть, нарезать и залить заправкой. Все!

Но шеф Евгений Клопотенко дает нам несколько рекомендаций, которые помогут сделать из хорошего салата чудесный.

Рекомендация 1. Используйте свежие ингредиенты. Для приготовления салата нужно использовать только хрустящие овощи.

Рекомендация 2. Старайтесь добавлять свежую зелень. Это придаст аромат и питательность любому салату. Свежая петрушка, укроп, кинза, базилик, зеленый лук и т.д. Добавляйте по своему вкусу травы, семена, горшки. Вариантов – море.

Рекомендация 3. Экспериментируйте с заправками. Это могут быть масла: ароматное нерафинированное подсолнечное, оливковое первого отжима, льняное, кунжутное, ореховое и т.д. Это может быть сок лимона, апельсина, ягод, яблочный.

Салат кашик

Ингредиенты

1 огурец

1 томат

1 небольшой пучок петрушки

1 красный лук

сок ½ лимона

1 ст. ложка оливкового масла

соль по вкусу

Это салат из Турции. Главное отличие его от привычных салатов – овощи нарезаются маленькими кубиками. Так они будут совершенно сочетаться.

Томат и огурец помойте и нашинкуйте мелкими кубиками. Кубики должны быть примерно одинакового размера.

Петрушку промойте, отделите стебли и мелко порубите листики.

Почистите луковицу, порежьте мелкими кубиками по примеру огурца и томата.

Переложите овощи и петрушку в салатник и выжмите сок из половины лимона.

Добавьте столовую ложку оливкового масла и перемешайте.

Разложите салат по тарелкам, посолите по вкусу.

Салат с томатами, зеленью и кофе

Если в салат добавить несколько видов зелени, будет вкуснее. А если еще и немного молотого кофе – получится настоящий эксперимент. И он будет удачен!

Ингредиенты

400 г томатов

70 г листьев петрушки

70 г рукколы

1 ст. л. молотого кофе

оливковое масло по вкусу

соль по вкусу

Томаты и зелень промойте и дайте воде стечь. Томаты крупно порежьте, а зелень просто порвите руками.

Выложите зелень и томаты в салатник, добавьте соль, молотый кофе и оливковое масло.

Салат из томатов и зеленой ванилью

Главное в этом салате – обязательно использовать три сорта томатов разных цветов. Ведь каждый из них имеет свой особый вкус и аромат, а вместе они объединяются просто замечательно. Добавив щепотку ванильного сахара и лимонной цедры, вы получите оригинальный вкус.

Ингредиенты

3 томата разных видов

20 г листьев петрушки

2 ст. л. оливкового масла

по вкусу ванильный сахар

по вкусу лимонная цедра

по вкусу соль и перец

Томаты (3 шт.) помойте и нарежьте тонкими круглыми слайсами.

Приготовьте ароматное масло. Петрушку (20 г), оливковое масло (2 ст. л.) и ванильный сахар (по вкусу) взбейте в блендере. Должно получиться хорошее зеленое масло. Добавьте в масло лимонную цедру. Соотношение составляющих можно изменять.