Львовский сырник — это нежное блюдо, в котором сочетается сыр с привкусом апельсиновой и лимонной цедры и тягучая шоколадная глазурь.
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом идеального львовского сырника.
Ингредиенты
Для сырника:
- 500 г творога 9%;
- 2 вареные средние картофелины;
- 50 г сливочного масла+20 г для смазывания формы);
- 150 г сахара;
- 3 яйца;
- 1 лимон (цедра);
- 1 апельсин (цедра);
- 50 г грецких орехов;
- 10 г ванильного сахара;
- 50 г изюма;
- 1 ст. л. муки;
- щепотка соли.
Для шоколадной глазури:
- 100 г черного шоколада не менее 80%;
- 30 г сливочного масла;
- 80 мл сливок 33%.
Приготовление
1. Достать сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. Две средние картофелины почистить и целыми отварить в воде, добавив щепотку соли. Творог перетереть через сито или перебить блендером. Изюм залить кипятком на 10 мин, а затем выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю жидкость. Включить разогреваться духовку до 180°C.
2. Для теста в миску надо высыпать сахар и добавить масло. Натереть цедру одного апельсина и лимона. Перетереть ингредиенты венчиком.
3. Отделить белки от желтков из яиц. Желтки ввести в масляную смесь, консистенция должна стать однородной.
4. Картофель натереть на мелкой терке и переложить в масляно-яичную смесь. К ней добавить творог, изюм и перемешать.
5. Взбить белки в густую пену в чистой и сухой посуде. Осторожно с помощью силиконовой лопатки помещать их в тесто.
6. Затем надо взять форму для выпекания, смазать ее маслом и притрусить мукой. Переложить тесто в форму и разровнять. Выпекать при температуре 180°C в течение часа в режиме конвекции.
7. Для шоколадной глазури нужна термостойкая миска. Добавить туда поломанный черный шоколад, сливочное масло и сливки. Миску поставить на паровую баню, чтобы она не касалась воды. Должна получиться глянцевая шоколадная смесь.
8. Достать сырник из духовки, дать остыть в форме, а затем залить теплой глазурью и посыпать грецкими орехами.
Источник: Евгений Клопотенко