Львовский сырник — это нежное блюдо, в котором сочетается сыр с привкусом апельсиновой и лимонной цедры и тягучая шоколадная глазурь.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом идеального львовского сырника.

Ингредиенты

Для сырника:

500 г творога 9%;

2 вареные средние картофелины;

50 г сливочного масла+20 г для смазывания формы);

150 г сахара;

3 яйца;

1 лимон (цедра);

1 апельсин (цедра);

50 г грецких орехов;

10 г ванильного сахара;

50 г изюма;

1 ст. л. муки;

щепотка соли.

Для шоколадной глазури:

100 г черного шоколада не менее 80%;

30 г сливочного масла;

80 мл сливок 33%.

Приготовление

1. Достать сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. Две средние картофелины почистить и целыми отварить в воде, добавив щепотку соли. Творог перетереть через сито или перебить блендером. Изюм залить кипятком на 10 мин, а затем выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю жидкость. Включить разогреваться духовку до 180°C.

2. Для теста в миску надо высыпать сахар и добавить масло. Натереть цедру одного апельсина и лимона. Перетереть ингредиенты венчиком.

3. Отделить белки от желтков из яиц. Желтки ввести в масляную смесь, консистенция должна стать однородной.

4. Картофель натереть на мелкой терке и переложить в масляно-яичную смесь. К ней добавить творог, изюм и перемешать.

5. Взбить белки в густую пену в чистой и сухой посуде. Осторожно с помощью силиконовой лопатки помещать их в тесто.

6. Затем надо взять форму для выпекания, смазать ее маслом и притрусить мукой. Переложить тесто в форму и разровнять. Выпекать при температуре 180°C в течение часа в режиме конвекции.

7. Для шоколадной глазури нужна термостойкая миска. Добавить туда поломанный черный шоколад, сливочное масло и сливки. Миску поставить на паровую баню, чтобы она не касалась воды. Должна получиться глянцевая шоколадная смесь.

8. Достать сырник из духовки, дать остыть в форме, а затем залить теплой глазурью и посыпать грецкими орехами.

Источник: Евгений Клопотенко