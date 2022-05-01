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Еда

Традиционный львовский сырник: пошаговый рецепт Клопотенко

1 мая 2022, 14:51
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
львівський сирник
Источник: Depositphotos

Львовский сырник — это нежное блюдо, в котором сочетается сыр с привкусом апельсиновой и лимонной цедры и тягучая шоколадная глазурь.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом идеального львовского сырника.

Ингредиенты

Для сырника:

  • 500 г творога 9%;
  • 2 вареные средние картофелины;
  • 50 г сливочного масла+20 г для смазывания формы);
  • 150 г сахара;
  • 3 яйца;
  • 1 лимон (цедра);
  • 1 апельсин (цедра);
  • 50 г грецких орехов;
  • 10 г ванильного сахара;
  • 50 г изюма;
  • 1 ст. л. муки;
  • щепотка соли.

Для шоколадной глазури:

  • 100 г черного шоколада не менее 80%;
  • 30 г сливочного масла;
  • 80 мл сливок 33%.

Приготовление

1. Достать сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. Две средние картофелины почистить и целыми отварить в воде, добавив щепотку соли. Творог перетереть через сито или перебить блендером. Изюм залить кипятком на 10 мин, а затем выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю жидкость. Включить разогреваться духовку до 180°C.

2. Для теста в миску надо высыпать сахар и добавить масло. Натереть цедру одного апельсина и лимона. Перетереть ингредиенты венчиком.

3. Отделить белки от желтков из яиц. Желтки ввести в масляную смесь, консистенция должна стать однородной.

4. Картофель натереть на мелкой терке и переложить в масляно-яичную смесь. К ней добавить творог, изюм и перемешать.

5. Взбить белки в густую пену в чистой и сухой посуде. Осторожно с помощью силиконовой лопатки помещать их в тесто.

6. Затем надо взять форму для выпекания, смазать ее маслом и притрусить мукой. Переложить тесто в форму и разровнять. Выпекать при температуре 180°C в течение часа в режиме конвекции.

7. Для шоколадной глазури нужна термостойкая миска. Добавить туда поломанный черный шоколад, сливочное масло и сливки. Миску поставить на паровую баню, чтобы она не касалась воды. Должна получиться глянцевая шоколадная смесь.

8. Достать сырник из духовки, дать остыть в форме, а затем залить теплой глазурью и посыпать грецкими орехами.

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Источник: Евгений Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепт
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