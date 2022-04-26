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Еда

Быстро и оригинально: рецепт тостов с редисом

26 апреля 2022, 19:03
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
тости з редискою
Источник: Depositphotos

Тосты с редисом — необычный перекус, который позволит получить замечательный гастрономический опыт.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился простым рецептом тостов с редисом.

Ингредиенты

  • 2 ломтика хлеба для тостов;
  • 4-6 редиса;
  • 50 г крем-сыра;
  • 1 ч. л. цедры лимона;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • 2 веточки мяты;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. Возьмите 4-6 штук редиса, помойте и нарежьте тонкими кружочками. Листья мяты из двух веточек мелко порубите, а с одного лимона натрите цедру.
  2. Хлеб подсушите в тостере или на горячей сковороде без жира. Мажьте на хлеб крем-сыр, выложите кружочки редиса внахлест.
  3. Посыпьте цедрой и мятой, полейте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Украсьте листочками мяты.

Также Клопотенко отметил, что с редисом можно приготовить большое количество блюд. Его можно замариновать, запечь, пожарить или же употреблять свежим.

Например, руккола, редис, томаты черри и кедровые орехи — простой, но вкусный салат, а ингредиенты для него можно найти в холодильнике. Заправку можно сделать на оливковой основе, добавив немного лимонного сока и дижонской горчицы.

Источник: Евгений Клопотенко

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Теги
Евгений Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепти
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