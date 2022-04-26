Тосты с редисом — необычный перекус, который позволит получить замечательный гастрономический опыт.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился простым рецептом тостов с редисом.

Ингредиенты

2 ломтика хлеба для тостов;

4-6 редиса;

50 г крем-сыра;

1 ч. л. цедры лимона;

1 ст. л. оливкового масла;

2 веточки мяты;

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Возьмите 4-6 штук редиса, помойте и нарежьте тонкими кружочками. Листья мяты из двух веточек мелко порубите, а с одного лимона натрите цедру. Хлеб подсушите в тостере или на горячей сковороде без жира. Мажьте на хлеб крем-сыр, выложите кружочки редиса внахлест. Посыпьте цедрой и мятой, полейте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Украсьте листочками мяты.

Также Клопотенко отметил, что с редисом можно приготовить большое количество блюд. Его можно замариновать, запечь, пожарить или же употреблять свежим.

Например, руккола, редис, томаты черри и кедровые орехи — простой, но вкусный салат, а ингредиенты для него можно найти в холодильнике. Заправку можно сделать на оливковой основе, добавив немного лимонного сока и дижонской горчицы.

Источник: Евгений Клопотенко