9 марта 2023, 19:56 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

Салат из редиса со сметаной. Это замечательный весенний рецепт. Он прост в приготовлении и невероятно вкусен. Салат из редиса со сметаной Ингредиенты: Сейчас смотрят Яйца – 2 шт.

Редиска – 500 г

Огурец – 2 шт.

Сметана – 100 г

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу Приготовление Редис вымыть и нарезать тонкими ломтиками. Огурец вымыть почистить, нарезать тонкими ломтиками. Отделить желток от белка сваренных вкрутую яиц. Желток нарезать кубиками, смешать в миске со сметаной и солью по вкусу. Салат выложить слоями: редис – желток со сметаной и солью – белки – огурцы – белки – редис. По желанию слои можно смазать подсоленной сметаной. Украсить салат зеленью. Также можно украсить салат черным или белым кунжутом. Читайте также: Теплый салат из синей капусты с орехами Источник:Smachno.ua

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