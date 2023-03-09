Салат из редиса со сметаной. Это замечательный весенний рецепт. Он прост в приготовлении и невероятно вкусен.
Салат из редиса со сметаной
Ингредиенты:
Сейчас смотрят
- Яйца – 2 шт.
- Редиска – 500 г
- Огурец – 2 шт.
- Сметана – 100 г
- Зелень – по вкусу
- Соль – по вкусу
Приготовление
- Редис вымыть и нарезать тонкими ломтиками.
- Огурец вымыть почистить, нарезать тонкими ломтиками.
- Отделить желток от белка сваренных вкрутую яиц.
- Желток нарезать кубиками, смешать в миске со сметаной и солью по вкусу.
- Салат выложить слоями: редис – желток со сметаной и солью – белки – огурцы – белки – редис. По желанию слои можно смазать подсоленной сметаной.
- Украсить салат зеленью. Также можно украсить салат черным или белым кунжутом.
Читайте также:Теплый салат из синей капусты с орехами
Источник:Smachno.ua