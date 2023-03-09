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Еда

Просто и со вкусом: салат из редиса со сметаной

9 марта 2023, 19:56
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Просто и со вкусом: салат из редиса со сметаной
Источник: Depositphotos

Салат из редиса со сметаной. Это замечательный весенний рецепт. Он прост в приготовлении и невероятно вкусен.

Салат из редиса со сметаной

Ингредиенты:

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  • Яйца – 2 шт.
  • Редиска – 500 г
  • Огурец – 2 шт.
  • Сметана – 100 г
  • Зелень – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Приготовление

  1. Редис вымыть и нарезать тонкими ломтиками.
  2. Огурец вымыть почистить, нарезать тонкими ломтиками.
  3. Отделить желток от белка сваренных вкрутую яиц.
  4. Желток нарезать кубиками, смешать в миске со сметаной и солью по вкусу.
  5. Салат выложить слоями: редис – желток со сметаной и солью – белки – огурцы – белки – редис. По желанию слои можно смазать подсоленной сметаной.
  6. Украсить салат зеленью. Также можно украсить салат черным или белым кунжутом.
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Источник:Smachno.ua

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