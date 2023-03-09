9 Березня 2023, 19:56 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

Салат із редиски зі сметаною. Це чудовий весняний рецепт. Він простий у приготуванні та неймовірно смачний. Салат із редиски зі сметаною Інгредієнти: Зараз дивляться Яйця – 2 шт.

Редиска – 500 г

Огірок – 2 шт.

Сметана – 100 г

Зелень – до смаку

Сіль за смаком Приготування Редиска вимити і нарізати тонкими скибочками. Огірок вимити почистити, нарізати тонкими скибочками. Відокремити жовток від білка зварених круто яєць. Жовток нарізати кубиками, змішати в мисці зі сметаною та сіллю за смаком. Салат викласти шарами: редис – жовток зі сметаною та сіллю – білки – огірки – білки – редис. За бажанням шари можна змастити підсоленою сметаною. Прикрасити салат зеленню. Також можна прикрасити салат чорним чи білим кунжутом. Читайте також: Теплий салат із синьої капусти з горіхами Джерело: Smachno.ua

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