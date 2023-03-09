Салат із редиски зі сметаною. Це чудовий весняний рецепт. Він простий у приготуванні та неймовірно смачний.
Салат із редиски зі сметаною
Інгредієнти:
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- Яйця – 2 шт.
- Редиска – 500 г
- Огірок – 2 шт.
- Сметана – 100 г
- Зелень – до смаку
- Сіль за смаком
Приготування
- Редиска вимити і нарізати тонкими скибочками.
- Огірок вимити почистити, нарізати тонкими скибочками.
- Відокремити жовток від білка зварених круто яєць.
- Жовток нарізати кубиками, змішати в мисці зі сметаною та сіллю за смаком.
- Салат викласти шарами: редис – жовток зі сметаною та сіллю – білки – огірки – білки – редис.
- За бажанням шари можна змастити підсоленою сметаною.
- Прикрасити салат зеленню. Також можна прикрасити салат чорним чи білим кунжутом.
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Джерело: Smachno.ua