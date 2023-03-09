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Їжа

Просто і зі смаком: салат з редиски зі сметаною

9 Березня 2023, 19:56
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Просто і зі смаком: салат з редиски зі сметаною
Джерело: Depositphotos

Салат із редиски зі сметаною. Це чудовий весняний рецепт. Він простий у приготуванні та неймовірно смачний.

Салат із редиски зі сметаною

Інгредієнти:

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  • Яйця – 2 шт.
  • Редиска – 500 г
  • Огірок – 2 шт.
  • Сметана – 100 г
  • Зелень – до смаку
  • Сіль за смаком

Приготування

  1. Редиска вимити і нарізати тонкими скибочками.
  2. Огірок вимити почистити, нарізати тонкими скибочками.
  3. Відокремити жовток від білка зварених круто яєць.
  4. Жовток нарізати кубиками, змішати в мисці зі сметаною та сіллю за смаком.
  5. Салат викласти шарами: редис – жовток зі сметаною та сіллю – білки – огірки – білки – редис.
  6. За бажанням шари можна змастити підсоленою сметаною.
  7. Прикрасити салат зеленню. Також можна прикрасити салат чорним чи білим кунжутом.
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Джерело: Smachno.ua

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