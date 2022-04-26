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Їжа

Швидко та оригінально: рецепт тостів з редискою

26 Квітня 2022, 19:03
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
тости з редискою
Джерело: Depositphotos

Тости з редискою – незвичний перекус, який дозволить отримати чудовий гастрономічний досвід.

Кулінар Євген Клопотенко поділився простим рецептом тостів з редискою.

Інгредієнти

  • 2 скибочки хліба для тостів;
  • 4-6 редисок;
  • 50 г крем-сиру;
  • 1 ч. л. цедри лимона;
  • 1 ст. л. оливкової олії;
  • 2 гілочки м’яти;
  • сіль і перець до смаку.

Приготування

  1. Візьміть 4-6 штук редиски, помийте й наріжте тонкими кружечками. Листя м’яти з двох гілочок дрібно порубайте, а з одного лимона натріть цедру.
  2. Хліб підсушіть у тостері або на гарячій пательні без жиру. Намастіть на хліб крем-сир, викладіть кружечки редиски внахлест.
  3. Посипте цедрою й м’ятою, полийте оливковою олією, посоліть і поперчіть до смаку. Прикрасьте листочками м’яти.

Також Клопотенко зазначив, що з редискою можна приготувати велику кількість страв. Її можна замаринувати, запекти, посмажити або ж вживати свіжою.

Наприклад, рукола, редис, томати чері та кедрові горіхи – простий, але смачний салат, а інгредієнти для нього можна знайти в холодильнику. Заправку можна зробити на оливковій основі, додавши трохи лимонного соку й діжонську гірчицю.

Джерело: Євген Клопотенко 

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Теги
Євген Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепти
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