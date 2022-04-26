Тости з редискою – незвичний перекус, який дозволить отримати чудовий гастрономічний досвід.
Кулінар Євген Клопотенко поділився простим рецептом тостів з редискою.
Інгредієнти
- 2 скибочки хліба для тостів;
- 4-6 редисок;
- 50 г крем-сиру;
- 1 ч. л. цедри лимона;
- 1 ст. л. оливкової олії;
- 2 гілочки м’яти;
- сіль і перець до смаку.
Приготування
- Візьміть 4-6 штук редиски, помийте й наріжте тонкими кружечками. Листя м’яти з двох гілочок дрібно порубайте, а з одного лимона натріть цедру.
- Хліб підсушіть у тостері або на гарячій пательні без жиру. Намастіть на хліб крем-сир, викладіть кружечки редиски внахлест.
- Посипте цедрою й м’ятою, полийте оливковою олією, посоліть і поперчіть до смаку. Прикрасьте листочками м’яти.
Також Клопотенко зазначив, що з редискою можна приготувати велику кількість страв. Її можна замаринувати, запекти, посмажити або ж вживати свіжою.
Наприклад, рукола, редис, томати чері та кедрові горіхи – простий, але смачний салат, а інгредієнти для нього можна знайти в холодильнику. Заправку можна зробити на оливковій основі, додавши трохи лимонного соку й діжонську гірчицю.
Джерело: Євген Клопотенко