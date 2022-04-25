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Їжа

Цікаві азійські мотиви. Як приготувати смажену редиску з соєвим соусом

25 Квітня 2022, 17:21
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
редиска
Джерело: Pixabay

Редиска – один з найпопулярніших продуктів навесні. Багато хто полюбляє салат з нею, свіжими огірками та цибулею. Однак, крім нього, можна приготувати й інші цікаві страви.

Рецептом смаженої редиски із соєвим соусом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.

Інгредієнти

  • 400 г редиски
  • 3 ст. л. соєвого соусу
  • 5 г кореня імбиру
  • 1 пучок петрушки (приблизно 8-10 гілочок)
  • 1 ст. л. оливкової олії
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Приготування

  1. Підготувати редиску – помити її, почистити та розрізати кожну на дві-чотири частини. Корінь імбиру почистити та дрібно порубати.
  2. Розігріти сковорідку. Влити до неї 1 ст. л. оливкової олії, викласти порізані редиску та імбир.
  3. Смажити приблизно дві хвилини на середньому вогні, перемішуючи.
  4. Влити 3 ст. л. соєвого соусу та потримати на вогні ще хвилину.
  5. Помити петрушку, обірвати листочки та дрібно їх порубати. Додати до готової редиски з соусом та імбиром.

Їсти страву треба гарячою. Завдяки соєвому соусу та імбиру страва має цікаві азійські мотиви.

Джерело: Клопотенко

Теги
Євген Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепт
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