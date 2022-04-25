Редиска – один з найпопулярніших продуктів навесні. Багато хто полюбляє салат з нею, свіжими огірками та цибулею. Однак, крім нього, можна приготувати й інші цікаві страви.

Рецептом смаженої редиски із соєвим соусом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.

Інгредієнти

400 г редиски

3 ст. л. соєвого соусу

5 г кореня імбиру

1 пучок петрушки (приблизно 8-10 гілочок)

1 ст. л. оливкової олії

Приготування

Підготувати редиску – помити її, почистити та розрізати кожну на дві-чотири частини. Корінь імбиру почистити та дрібно порубати. Розігріти сковорідку. Влити до неї 1 ст. л. оливкової олії, викласти порізані редиску та імбир. Смажити приблизно дві хвилини на середньому вогні, перемішуючи. Влити 3 ст. л. соєвого соусу та потримати на вогні ще хвилину. Помити петрушку, обірвати листочки та дрібно їх порубати. Додати до готової редиски з соусом та імбиром.

Їсти страву треба гарячою. Завдяки соєвому соусу та імбиру страва має цікаві азійські мотиви.

Джерело: Клопотенко