Редиска – один з найпопулярніших продуктів навесні. Багато хто полюбляє салат з нею, свіжими огірками та цибулею. Однак, крім нього, можна приготувати й інші цікаві страви.
Рецептом смаженої редиски із соєвим соусом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.
Інгредієнти
- 400 г редиски
- 3 ст. л. соєвого соусу
- 5 г кореня імбиру
- 1 пучок петрушки (приблизно 8-10 гілочок)
- 1 ст. л. оливкової олії
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Приготування
- Підготувати редиску – помити її, почистити та розрізати кожну на дві-чотири частини. Корінь імбиру почистити та дрібно порубати.
- Розігріти сковорідку. Влити до неї 1 ст. л. оливкової олії, викласти порізані редиску та імбир.
- Смажити приблизно дві хвилини на середньому вогні, перемішуючи.
- Влити 3 ст. л. соєвого соусу та потримати на вогні ще хвилину.
- Помити петрушку, обірвати листочки та дрібно їх порубати. Додати до готової редиски з соусом та імбиром.
Їсти страву треба гарячою. Завдяки соєвому соусу та імбиру страва має цікаві азійські мотиви.
Джерело: Клопотенко