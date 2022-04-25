Редис – один из самых популярных продуктов весной. Многие любят салат с ним, свежими огурцами и луком. Однако, кроме него, можно приготовить и другие интересные блюда.

Рецептом жареного редиса с соевым соусом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты

400 г редиса

3 ст. л. соевого соуса

5 г корня имбиря

1 пучок петрушки (примерно 8-10 веточек)

1 ст. л. оливкового масла

Приготовление

Подготовить редис – помыть его, почистить и разрезать каждый на две-четыре части. Корень имбиря почистить и мелко порубить. Разогреть сковороду. Влить в нее 1 ст. л. оливкового масла, выложить порезанные редис и имбирь. Жарить примерно две минуты на среднем огне, перемешивая. Влить 3 ст. л. соевого соуса и подержать на огне еще минуту. Помыть петрушку, оборвать листики и мелко порубить. Добавить в готовый редис с соусом и имбирем.

Есть блюдо нужно горячим. Благодаря соевому соусу и имбирю блюдо имеет интересные азиатские мотивы.

Источник: Клопотенко