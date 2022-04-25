Редис – один из самых популярных продуктов весной. Многие любят салат с ним, свежими огурцами и луком. Однако, кроме него, можно приготовить и другие интересные блюда.
Рецептом жареного редиса с соевым соусом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.
Ингредиенты
- 400 г редиса
- 3 ст. л. соевого соуса
- 5 г корня имбиря
- 1 пучок петрушки (примерно 8-10 веточек)
- 1 ст. л. оливкового масла
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Приготовление
- Подготовить редис – помыть его, почистить и разрезать каждый на две-четыре части. Корень имбиря почистить и мелко порубить.
- Разогреть сковороду. Влить в нее 1 ст. л. оливкового масла, выложить порезанные редис и имбирь.
- Жарить примерно две минуты на среднем огне, перемешивая.
- Влить 3 ст. л. соевого соуса и подержать на огне еще минуту.
- Помыть петрушку, оборвать листики и мелко порубить. Добавить в готовый редис с соусом и имбирем.
Есть блюдо нужно горячим. Благодаря соевому соусу и имбирю блюдо имеет интересные азиатские мотивы.
Источник: Клопотенко