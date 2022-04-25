Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Интересные азиатские мотивы. Как приготовить жареный редис с соевым соусом

25 апреля 2022, 17:21
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
редиска
Источник: Pixabay

Редис – один из самых популярных продуктов весной. Многие любят салат с ним, свежими огурцами и луком. Однако, кроме него, можно приготовить и другие интересные блюда.

Рецептом жареного редиса с соевым соусом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты

  • 400 г редиса
  • 3 ст. л. соевого соуса
  • 5 г корня имбиря
  • 1 пучок петрушки (примерно 8-10 веточек)
  • 1 ст. л. оливкового масла
Читайте также:
салат цезарКак приготовить салат Цезарь — простой рецепт

Приготовление

  1. Подготовить редис – помыть его, почистить и разрезать каждый на две-четыре части. Корень имбиря почистить и мелко порубить.
  2. Разогреть сковороду. Влить в нее 1 ст. л. оливкового масла, выложить порезанные редис и имбирь.
  3. Жарить примерно две минуты на среднем огне, перемешивая.
  4. Влить 3 ст. л. соевого соуса и подержать на огне еще минуту.
  5. Помыть петрушку, оборвать листики и мелко порубить. Добавить в готовый редис с соусом и имбирем.

Есть блюдо нужно горячим. Благодаря соевому соусу и имбирю блюдо имеет интересные азиатские мотивы.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь