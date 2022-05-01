Львівський сирник – це ніжна страва, у якій поєднується сир з присмаком апельсинової та лимонної цедри та шоколадна тягуча глазур.

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом ідеального львівського сирника.

Для сирника:

Для шоколадної глазурі:

100 г чорного шоколаду не менше 80%;

30 г вершкового масла;

80 мл вершків 33%.

Приготування

1. Дістати вершкове масло з холодильника, аби воно стало кімнатної температури. Дві середні картоплини почистити та цілими відварити у воді, додавши дрібку солі. Сир перетерти через сито або перебити блендером. Родзинки залити кип’ятком на 10 хв, а потім викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву рідину. Увімкнути розігріватися духовку до 180°C.

2. Для тіста у миску треба висипати цукор та додати масло. Натерти цедру одного апельсина та лимона. Перетерти інгредієнти віничком.

3. Відокремити білки від жовтків з яєць. Жовтки ввести у масляну суміш, консистенція має стати однорідною.

4. Картоплю натерти на дрібній тертці та перекласти у масляно-яєчну суміш. До неї додати сир, родзинки і перемішати.

5. Збити білки в густу піну в чистій та сухій посудині. Обережно за допомогою силіконової лопатки вміщати їх у тісто.

6. Потім треба взяти форму для випікання, змазати її маслом та притрусити борошном. Перекласти тісто у форму та розрівняти. Випікати за температури 180°C протягом години в режимі конвекції.

7. Для шоколадної глазурі потрібна термостійка миска. Додати туди поламаний чорний шоколад, вершкове масло та вершки. Миску поставити на парову баню, щоб вона не торкалася води. Має вийти глянцева шоколадна суміш.

8. Дістати сирник з духовки, дати охолонути у формі, а потім залити теплою глазур’ю та посипати волоськими горіхами.

Джерело: Євген Клопотенко