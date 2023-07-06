Эксперты Британского кардиологического фонда (BHF) назвали три признака на теле, которые сигнализируют о высоком уровне холестерина.
— Многие люди с высоким уровнем холестерина не заметят этого, так как симптомы обычно не проявляются, — отмечают кардиологи.
По их словам, высокий уровень холестерина со временем повышает риск возникновения ряда серьезных проблем со здоровьем.
Это связано с тем, что холестерин может накапливаться в артериях, что приводит к их закупорке, препятствуя прохождению крови.
Если это состояние не лечить, оно может привести к неотложным состояниям, таким как сердечные приступы и инсульты.
— Высокий уровень холестерина может оставаться скрытым риском, но в некоторых случаях человек может заметить на своем теле три признака, — отмечают эксперты.
Три внешних признака высокого уровня холестерина
1.Ксантомы сухожилий. Это припухлости, вызванные холестерином, которые могут появиться на суставах рук, коленях или ахилловом сухожилии позади лодыжки.
2.Ксантелазмы — это маленькие желтые комочки холестерина, которые можно обнаружить на внутреннем уголке глаза.
3.Роговичная дуга — это бледно-белое кольцо вокруг цветной части нашего глаза, нашей радужной оболочки.
Если вы заметили какие-либо из этих признаков, вам следует записаться на прием к своему терапевту. Потому что единственный способ убедиться, что уровень холестерина слишком высок, пройти обследование, призывают эксперты.
Источник: Express