От правильного питания напрямую зависит состояние нашего здоровья. Потреблять вредные продукты опасно, в первую очередь из-за повышения уровня холестерина. Какие продукты увеличивают холестерин, а от каких лучше не отказываться. Все о холестерине Фактам ICTV объяснила врач-терапевт Анастасия Коваль.

— У многих людей создалось впечатление, что холестерин – вселенское зло! Но давайте с самого начала договоримся так: есть “плохой” холестерин, а есть “хороший”, – объясняет врач.

Давайте же дальше разбираться с этими разными холестеринами.

“Хороший” и “плохой” холестерин

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Вообще холестерин – это жир, независимо от того, “хороший” он или “плохой”. Но отказываться от формирующих его продуктов нельзя ни в коем случае!

Исключение холестерина из рациона ухудшит репродуктивную систему, снизит уровень усвоения жирорастворимых витаминов, вызовет проблемы с клетками (из которых мы состоим). И это лишь краткий перечень проблем, которые вас ждут.

Просто помним, что холестерин:

“плохой” – это липопротеины низкой плотности, насыщенные жиры, трансжиры;

“хороший” – протеины высокой плотности.

Именно из-за “плохого” холестерина появляются атеросклеротические бляшки, а из-за них сужается просвет сосуда, и как следствие, это все может привести к инфарктам и инсультам, а также другим сосудистым катастрофам.

А вот благодаря “хорошему” холестерину формируются клеточные стенки, гормоны (которые, в свою очередь, управляют всем). В случае попадания “плохого” холестерина в организм, “хороший” берет его “за ручку” и уводит в печень для утилизации.

Почему холестерин повышается и как это проверить

– Уровень холестерина не повышается сам по себе, – предостерегает врач. – К этому приводит прежде всего неправильное питание. Но есть и другие отрицательные факторы.

Причины повышения холестерина:

Возраст: чем старше человек, тем больше “плохого” холестерина может накопиться в его организме. Наследственность – если вы знаете, что ваши близкие родственники страдают от этого, обследуйтесь регулярно, чтобы предотвратить серьезные проблемы. Переедание. Избыточный вес. Вредные привычки: курение и злоупотребление алкоголем.

Внимательно относиться к уровню холестерина нужно людям с хроническими болезнями печени, почек, сахарным диабетом или гипертонией.

Если вам больше 45 лет, то уровень холестерина желательно проверять каждый год. Молодые люди могут сдавать такие анализы раз в пять лет.

– Для проверки уровня холестерина мы привыкли сдавать такой показатель крови, как общий холестерин. Но правильно ли это? Не совсем. Высокий уровень общего холестерина может нас напугать, но соотношение “хороший — плохой” холестерин будет правильным, — говорит Анастасия.

Или общий холестерин может быть в норме, а если посмотреть липидограмму – то увидим, что “хорошего” почти нет, а вот “плохого” очень много, и вот в этой ситуации нужно лечение.

Что есть, чтобы снизить уровень холестерина

— Для уменьшения уровня холестерина важно соблюдать диету. Если диета не помогает или показатели слишком высокие – тогда врач назначает препараты. Но начать лечение нужно с переосмысления рациона, – советует врач.

“Хороший” холестерин – это:

авокадо;

орехи;

оливковое масло;

красная рыба;

сельдь;

тофу;

семена;

бобовые.

Именно эти продукты следует употреблять, если вы хотите снизить уровень холестерина. Также нужно ввести в рацион больше свежих овощей, фруктов и зелени.

Если у вас высокий уровень “плохого” холестерина, прекратите употреблять жареную пищу, фастфуд, колбасы, сосиски. Также следует отказаться от продуктов с большим содержанием маргарина, кондитерских жиров, пальмового и кокосового масла.

Повышение “плохого” холестерина в организме и увеличение веса наблюдается у людей, которые едят слишком много белого хлеба, макарон и очищенного риса.

Так что нормализовать уровень холестерина достаточно просто: больше двигайтесь, держите тело в тонусе, откажитесь от вредных привычек и главное – правильно питайтесь. “Плохому” холестерину не будет места в вашем организме.